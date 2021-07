Miami es una de las mejores ciudades para garaje sales. Consejos para encontrar las mejores ventas

Los clientes miran la mercadería en una venta de garaje en Fresno el sábado 11 de julio de 2020. CRAIG KOHLRUSS CKOHLRUSS@FRESNOBEE.COM

Luego de un año pandémico, las ventas de garajes ya están comenzando a resurgir. Por suerte, si vives al sur de la Florida, no tendrás que ir muy lejos para conseguir buenas ofertas.

La ciudad de Miami está entre los mejores lugares para llevar a cabo una venta de garaje, según una encuesta de Lawn Love.

El portal clasificó a casi 200 ciudades estadounidenses tomando en cuenta factores como el número de ventas de garaje, el tamaño de los patios y el clima.

Miami se ganó el puesto número 11 gracias a su distintivo clima veraniego que dura todo el año y es por eso que aquí te compartimos algunos consejos facilitar tu próxima búsqueda de tesoros antiguos:

Entérate de ventas en su vecindario

Para encontrar ventas de garajes futuras puedes utilizar este mapa. En el mismo, podrás encontrar el horario y la ubicación de eventos cercanos a ti, así como detalles y fotografías de algunos artículos que estarán en oferta.

Llega temprano

Una vez hayas elegido una venta que te interese, recomendamos que llegues temprano. Recuerda que los objetos más interesantes y cotizados se venden rápido.

Lleva dinero en efectivo

Hoy día algunos vendedores aceptan pagos a través de aplicaciones como Venmo, Zelle o PayPal. Aun así, recomendamos que cargues con efectivo para irte a la segura.

Utiliza su auto más espacioso

Llega a la venta de garaje en un auto que tenga suficiente espacio para cualquier cosa que se te ocurra comprar. Quién sabe si encuentras un precioso gavetero en oferta, o el espejo gigante que has estado deseando. Un transporte espacioso te permitirá no pasar la oportunidad de comprarlo por no tener como llevarlo a casa.

¿Te interesa ganar un dinero extra vendiendo cosas que solo ocupan espacio en tu casa? En este enlace puede conocer los permisos que necesita para llevar a cabo una venta de garaje en Florida.