¿Quieres ir de Miami Beach a Miami sin coche? Un ferry ha reiniciado su servicio

El Poseidon Ferry reinició el servicio Centro de Miami-Miami Beach, a través de la Bahía de Biscayne, el 16 de agosto de 2021. Poseidon Ferry

La posibilidad de ir del downtown de Miami a Miami Beach, y al revés, en 15 minutos es posible de nuevo al estilo más miamense.

A través de la Bahía de Biscayne.

Eso es gracias al reciente relanzamiento del servicio del Poseidón Ferry.

En su sencilla apertura el lunes 16 de agosto, la empresa privada transportó a unas 60 personas a través de la Bahía de Biscayne en su primer día completo de servicio desde que atracó en dique seco en enero debido a la pandemia del COVID y a los permisos, según el presidente ejecutivo de Poseidon, Jonathan Silvia.

Ahora que el servicio de transporte a través de la bahía vuelve a funcionar, los ejecutivos de Poseidon esperan que el viaje esté a la altura de su elevado nombre.

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Poseidón, por supuesto, en la mitología griega, era el dios del mar.

Lo que esta aventura de Poseidon no es, sin embargo, es un “barco de fiesta”. Así que quítese de la cabeza esas ideas de ir de fiesta toda la noche en South Beach y navegar de vuelta a tierra firme a altas horas de la madrugada.

Las horas de servicio están pensadas y orientadas a la clase trabajadora, y los últimos viajes salen alrededor de las 7 p.m. A medida que las operaciones evolucionen y se contrate más personal, el último viaje saldrá a las 9:30 p.m.

“Las 9:30 es un poco tarde, pero todavía es temprano en lo que respecta a las fiestas. Queremos ser respetuosos con los vecinos”, dijo Silvia.

“Nuestra misión es proporcionar un transporte acuático seguro, fiable y asequible a los vecinos y visitantes de Miami-Dade”, dijo Silvia. La ruta Miami-Miami Beach fue la primera en reactivarse porque las obras en curso en la 395 tienen a los coches atascados.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“A medida que pasan los años y el tráfico se intensifica, queríamos que esta ruta fuera la primera en mantenerse en movimiento. La gente pudiera tomar el transporte público, como los autobuses, pero sigue estando atascada en el tráfico. Podríamos toparnos con tráfico en el agua durante uno o dos minutos, en comparación con una o dos horas”, dijo Silvia.

¿Qué puedes esperar en el Poseidon?

El Poseidon Ferry es un catamarán de 2012 de 65 pies de eslora con capacidad para 149 pasajeros. El barco cuenta con aire acondicionado en el interior, una cocina completa, baños, televisores y Wi-Fi gratis a bordo.

Sin embargo, usted no debe esperar sentarte tranquilamente a ver programas de televisión porque es un viaje rápido: unos 15 minutos en cada sentido a través de la Bahía de Biscayne, dijo Silvia.

El Poseidon avanza a 22 nudos con cuatro motores Yamaha 300 fuera de borda. “Tiene un aspecto bastante raro, pero es muy eficiente en cuanto a combustible”, añade Silvia.

El Poseidon Ferry en Miami por la noche. Poseidon Ferry

¿Desde dónde salen los viajes?

En el lado de Miami, el Poseidon Ferry sale del James L. Knight Convention Center/Hyatt Regency, 400 SE 2 Ave. Los boletos se venderán dentro del edificio, en la planta principal, en la ventanilla del Poseidon Ferry.

En el lado de Miami Beach/South Beach, el ferry llega y sale del lado sur del puerto deportivo de Bentley Bay, 520 West Ave. Los boletos están disponibles en la taquilla y a bordo del barco.

Si todo va bien, Silvia prevé que las futuras rutas pudieran incluir Coconut Grove, Key Biscayne, lugares más al sur como Black Point Park and Marina y el sur de Miami-Dade, y también en el norte de Miami-Dade, como Aventura.

Horarios y costo del boleto

Los horarios y boletos del Poseidon Ferry están disponibles en su página web poseidonferry.com.

Ahora mismo, el primer viaje sale a las 8 a.m. con salidas cada hora hasta las 7 p.m. Estas aumentarán a medida que aumente la demanda y la empresa pueda ampliar su tripulación. Muchos empleados fueron despedidos en enero y la empresa está en proceso de contratación, dijo Silvia. Por tanto, es de esperar que el servicio comience pronto a las 7 a.m. y tal vez a las 6:30 a.m., a medida que se vaya ampliando la plantilla y la demanda exija su disponibilidad.

Los trayectos oscilan entre $4 para las personas mayores y el personal militar y $10 para los adultos. La tarifa de ida para los residentes es $5 y hay un suplemento de $2 si se quiere llevar la bicicleta.

Poseidon también se ha aliado con Velocia, una aplicación gratis de recompensas de movilidad.

¿Qué pasa con las restricciones del COVID?

Aunque Silvia cree que el servicio de transporte se relanza en el momento perfecto porque mucha gente vuelve a trabajar y a desplazarse y el turismo está activo, es consciente de que debido a la variante delta, el COVID también ha aumentado en la Florida a cifras récord de casos y hospitalizaciones diarias.

La capacidad es de 149 pasajeros y es probable que no se llene de inmediato todos los viajes, por lo que es posible el distanciamiento social. El transbordador se desinfectará diariamente y sus superficies se limpiarán con frecuencia después de cada viaje, dijo Silvia.

“Con el aumento de las cifras, recomendamos que todos los pasajeros lleven mascarillas y es obligatorio si no están vacunados. Nos basamos en un sistema de integridad, así que esperamos que la gente se tome esto en serio porque es una gran preocupación en todo el mundo. Así que animamos a la gente a que siga llevando mascarillas, aunque no lo estamos vigilando. Esperamos que el público haga lo correcto”, dijo Silvia.

Gran inauguración de servicio gratis

El Poseidon Ferry celebrará una gran inauguración con viajes gratis durante todo el día el 31 de agosto, dijo Silvia, “como una especie de bienvenida”.

Se espera que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins hablen a las 9 a.m. del 31 de agosto en la inauguración.