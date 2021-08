¿Buscas empleo en Miami? Consejera laboral compartirá su bolsa de trabajo en Facebook Live

Aurelio Fernández es un analista de sistema que antes de la pandemia podía quedarse sin trabajo y conseguir otro empleo en poco más de una semana. Hace tres meses la compañía para la que trabajaba lo despidió, y desde entonces está presentando solicitudes online y contestando llamadas de posibles empleadores.

Su situación empieza a tomar un cariz desesperado, al punto que el sábado iba por una calle importante en Hialeah Gardens y vio una oferta para trabajar conduciendo camiones por casi $1,000 a la semana. Le pareció tentadora, pero luego se dio cuenta de que necesita una licencia de chofer especial, y que además y lo más importante, no sabe conducir camiones.

Aunque las cifras nacionales y estatales indican que el desempleo ha disminuido, el empleo como tal, el verdadero, el que afecta a la gente en la calle, está muy lejos de ser perfecto. Las reclamaciones de desempleo en Estados Unidos han bajado, pero eso no necesariamente significa que se recuperó el mercado de trabajo.

Hay muchas razones por las que las reclamaciones bajan, entre ellas la desesperanza de los que buscan trabajo. Muchas personas han agotado sus beneficios de desempleo y no pueden reclamar más aunque aun no tengan trabajo. En otros casos, un empleado que laboraba como experto en tecnología digital no puede “aplicar” para trabajar en una cadena de comida rápida porque le colgarían el cartelito de que está “overqualified” para un empleo de ese tipo.

Ni qué decir si ese trabajador tiene más de 50 años, entonces su búsqueda de trabajo no será fácil. Casi la mitad de los trabajadores de más de 55 años que buscan empleo han estado sin trabajo por más de seis meses, según cifras de AARP.

Otros trabajadores han abandonado el mercado laboral porque no tienen con quien dejar a sus hijos o a sus padres mayores, otros han enfrentado el COVID y algunos simplemente no quieren regresar a su antiguo empleo.

Hada María Morales, consejera laboral de Miami, señala algunos de los cambios y retos del mundo del trabajo después del COVID-19:

▪ Los aspirantes deben prepararse aún mejor para una entrevista de trabajo, pues por lo general son virtuales.

▪ Hay industrias que han cambiado o mermado y los trabajadores deben buscar cómo diversificarse en otros empleos, que aunque no sean los mismos que solían trabajar antes de la pandemia, puedan aplicar sin conocimientos y experiencia.

Aun así, Morales, que trabajó 18 años con el Departamento del Trabajo de la Florida, señala que algunos campos tienen más ofertas de trabajo. Menciona la industria de transporte y logística, centros de distribución, hoteles y restaurantes, almacenes, servicio al cliente, seguros y los relacionados con la salud.

“Ahora ocurre con algunos de estos empleos lo que no vi nunca: les dan un bono a la hora de firmar o les pagan por asistir a las entrevistas”, señaló Morales.

“Mi bolsa de empleo está repleta de una gran variedad de empleo”, ofreció la experta.

Para saber más del mundo laboral en este momento y las ofertas de trabajo disponible en el sur de la Florida, conéctate a un Facebook Live en la página del Nuevo Herald, el jueves 26 de agosto, a las 10 a.m.

