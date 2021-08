Guía definitiva de Miami para principiantes: cómo convertirse en vecino y sobrevivir en el 305

Bienvenido a Miami. Permítenos ayudarlo a orientarse. MIAMI HERALD STAFF

Así que has elegido vivir en Miami. Estamos contentos de que estés aquí y más que impresionados por tu valentía.

Pero queremos que sepas que Miami es un poco diferente a cualquier otro lugar donde hayas vivido, incluso si has vivido en otras partes de la Florida. Quizás especialmente si has vivido en otras partes de la Florida.

Acostumbrarse a la forma en que funcionan las cosas aquí requiere paciencia y determinación. También la capacidad de soportar el fuerte calor y los frecuentes sustos de los huracanes. Pero estamos aquí para ayudar.

Esta es una lista de lo que necesitas para entender la ciudad y aprovechar al máximo tu tiempo en Miami. Puede llevarte un tiempo. Te preguntarás muchas veces si has tomado la decisión correcta. Luego te encontrarás riéndote de algún turista que intenta pedir su cafecito y te darás cuenta de que ya eres uno de los nuestros.

Conoce la jerga

Todo miamense debe conocer estas 15 palabras y frases.

La palabra más importante que hay que conocer es esta

¿Sabes cómo usar “Dale” en una frase? ¿No? Podemos enseñarte. Ves, ahora eres como Pitbull.

Prepárate para la hora de Miami

La gente va a llegar tarde: a tu fiesta, a un picnic, al restaurante, a tu boda. No te estreses. No es algo personal, es que funcionamos con la hora de Miami. Y aunque llegar a tiempo a una boda es probablemente una buena idea, definitivamente no quieres llegar a una fiesta demasiado temprano, así que aquí están tus pautas. No te alejes de ellas o todos pensarán que eres de algún planeta puntual.

Pide un cafecito de forma correcta

El café cubano es el combustible que impulsa a Miami. Lee nuestro manual de café cubano para aprender todo lo que necesita saber sobre cómo pedir café en Miami. Sugerencia: en algunos lugares ese pedido de frapé de caramelo con leche de soya extra caliente no va a funcionar.

Probablemente pidas tu cafecito en una ‘ventanita’, las ventanillas en las que tomamos dedales de café cubano fuerte y dulce e intercambiamos historias. Miami inventó las ventanitas. De nada.

Bebemos coquito durante las fiestas

Olvídate del ponche de huevo. En Miami bebemos el celestial coquito puertorriqueño cuando llegan las fiestas (o eso o kremas de Haití). Créenos: Ambos son mejores que el ponche de huevo.

Cuando hace frío, hacemos cola para comer churros

Hacemos cola en el restaurante cubano La Palma cuando hace frío porque los churros de canela fritos y el chocolate caliente para mojarlos nos calientan el alma. Además, definimos “frío” a “cualquier temperatura inferior a 68 grados F”.

Los mangos son una religión

A la gente de Miami le encanta la temporada de mangos. Aunque haya 93 grados, 99% de humedad y tres huracanes apunten a la península de la Florida, los miamenses se entusiasman con esta gloriosa fruta veraniega, lo que llevó a un redactor del Herald a buscar (¿y encontrar?) el árbol que es el “abuelo de todos los mangos de la Florida”.

Por supuesto, siempre hay un hater que intenta destruir nuestra alegría de la fruta tropical.

Nos encanta comer

Hay muchas “listas de lo mejor”. Esta no es una de ellas. Nuestro editor de comidas comparte su lista de lugares donde realmente come para que puedas aprender a comer como un buen miamanse.

Por supuesto, algunas personas solo quieren saber cuál es el nuevo restaurante de moda y llegar allí antes que nadie. También tenemos esa lista de nuevos restaurantes de Miami para ti.

¿Quizás solo quiere saber cuáles son los mejores lugares de parrillada? Todos parecen quererlo hoy en día. Así que aquí tienes.

Algunos restaurantes son icónicos de Miami. Come en ellos antes de morir o que cierren.

Es mucho para mantenerse al día. Lo entendemos. Siempre se vota a Miami en lo más alto de alguna lista, ensalzando la mejor hamburguesa, el mejor donut, el mejor bar de azotea, el mejor restaurante, incluso el mejor sandwich, y tenemos opiniones sobre qué es realmente un sandwich. (Perros calientes, empanadas, pastelitos, prácticamente todo. Aquí te lo demostraremos.)

Limpiamos el suelo con un trapeador cubano...

Las abuelas de todo el mundo te dirán que es el mejor trapeador del planeta.

...Y trapeamos con Fabuloso

Si tu casa no huele a Fabuloso, mejor múdate a Georgia. El aroma que usas también nos dice algo de tu personalidad.

El tráfico es terrible y somos malos conductores

Prepárate. Todos conducen como idiotas en Miami, por lo que los estudios descubren constantemente que el tráfico aquí es un horrible paisaje infernal de miseria. Los conductores de Miami son tan desafiantes que nunca utilizan las señales direccionales y no tienen ni idea de dónde poner las calcomanías de registro en las placas. Trabaja a distancia si puedes.

No pasamos mucho tiempo en South Beach

Condé Nast Traveler dice que South Beach es una de las mejores playas del país y el portal de alquileres vacacionales Holidu dice que South Beach es la playa más popular en las redes sociales. Pero, a menos que vivan allí, los miamense no visitan mucho la zonay son aficionados a burlarse de ti si lo haces.

Nuestras ciudades cambian rápidamente. Explóralas mientras puedas

Averiguar qué hacer cuando se está en diferentes barrios de Miami puede ser abrumador. Pero nosotros lo hemos desglosado para ti. Aquí hay algunas listas de cosas para hacer en casi todos los barrios del Condado Miami-Dade.