Joven cubana que vivió en la calle se convierte en doctora

La joven cubana Yeily Hernández Mato tuvo que superar un sin número de retos antes de vestirse de héroe en su ceremonia de bata blanca tras haber obtenido un doctorado en medicina.

Hernández Mato emigró a los Estados Unidos junto a su mamá cuando tenía 13 años. A su llegada al país, no tenían recursos económicos y ambas tuvieron que dormir en la calle.

“Si hubo un tiempo que mi mamá y yo no teníamos casa (…) pero sin el apoyo de mi mamá, no pienso que hubiese podido lograr todo eso, ella siempre ha sido mi fuerza mayor para lograr todas las cosas”, compartió Hernández Mato.

A sus 18 años, cuando todo parecía mejorar, la joven estaba decidida a comenzar un doctorado en historia, pero ese mismo año tuvo un accidente que le cambió la vida.

Hernández Mato sufrió fracturas en varios huesos de su rostro que requerían cirugías costosas. A pesar de no contar con un plan médico, los doctores del Centro Community Health of South Florida le ofrecieron cuidados de primera.

“Tuve que hacerme muchas cirugías para reconstruirme la cara y ahí los médicos de verdad que me regresaron a la vida, y esa es la razón por la que yo decidí empezar la carrera de medicina”, dijo Hernández Mato.

En el mismo centro médico donde la atendieron, hace ya casi una década, Hernández Mato trabajará como doctora por los próximos 4 años. Junto a ella también comienzan otros 7 residentes, dos de ellos de origen hispano.

Recordando sus primeros años en los Estados Unidos, Hernández Mato dice que a pesar de que por un tiempo no tuvo un techo para dormir, “lo veo como algo grandioso porque me acercó a la comunidad [de las personas sin hogar]”, dijo la doctora.

“Fue una persona sin techo quien me dijo ‘Tú deberías aplicar para el programa de CHI, porque esta clínica es espectacular y ayuda a la comunidad que no tiene seguros médicos’. Y estoy súper feliz de estar en esta clínica que también me acogió a mí cuando yo no tenía seguro después del accidente”, explicó.

La doctora graduada en la especialidad de Médico de Familia decidió trabajar en el Centro Community Health of South Florida como una forma de devolver a la comunidad el apoyo que recibió.

“Se siente muy bien estar de regreso y dar de vuelta”, dijo Hernández Matos. “Aquí estoy, lista para servir”, expresó la doctora.