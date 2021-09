¿Quieres que tu video se haga viral? Influencer de Miami enseña trucos para grabar con el celular

Leer más

Gabrielle Union se está abriendo sobre su odisea para tener su primer hija con Dwyane Wade, y no fue un camino fácil en absoluto.

En un ensayosincero, The Hard Truth About My Surrogacy Journey (La dura verdad sobre mi odisea de subrogación) para la revista Time, extraído de su nuevo libro, You Got Anything Stronger?, la actriz se remonta a cuando comenzó todo en 2016.