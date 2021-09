Conservacionistas quieren detener el plan de demolición de la casa de Al Capone en Palm Island

El desarrollador Todd Michael Glaser y el inversionista Nelson González quieren reemplazar la antigua residencia de Al Capone con un proyecto específico. Arriba: una foto de la residencia de Capone en 93 Palm Ave.

¿Considerarán histórica la residencia de Al Capone y se salvará de la demolición? Los conservacionistas se preparan para luchar por la residencia del mafioso en Palm Island.

“Todo el que viene a Miami Beach conoce esta casa”, dijo Jack Finglass, presidente de la Junta de Preservación Histórica de Miami Beach, la cual abordará el tema a finales de este mes. Finglass dijo que personalmente se opone a demoler la casa porque es histórica y una atracción para los visitantes.

El promotor Todd Michael Glaser y su socio Nelson González, inversor y vicepresidente de Berkshire Hathaway HomeServices EWM, planean demoler la residencia unifamiliar ubicada en 93 de Palm Ave. La casa de dos pisos tiene nueve dormitorios, seis baños y dos medios baños. Glaser dijo que construirían una casa moderna de dos pisos con ocho dormitorios, ocho baños, un jacuzzi, un spa y un sauna.

Finglass dijo que solicitó que la casa de Capone sea tema de discusión para una posible designación histórica en una próxima reunión de septiembre de la junta de preservación después de que varios residentes expresaran su preocupación por la demolición de la casa.

El proceso para declarar la casa como histórica llevaría al menos unos meses, desde el debate inicial hasta la presentación de un informe sobre la importancia histórica de la casa y, en última instancia, la aprobación por parte del alcalde y la comisión de la ciudad.

“Los residentes locales son los que impulsan todo esto”, dijo Finglass. “No yo”.

La casa pudiera calificar para la designación histórica por diversas razones, como que los conservacionistas creen que Capone planeó allí la infame Masacre de San Valentín y que el mafioso murió en el lugar, dijo Daniel Ciraldo, director ejecutivo de la Miami Design Preservation League, que se opone a la demolición de la casa.

“Algunos dirían que Al Capone no era un santo, por lo que no vale la pena recordar su historia”, dijo Ciraldo, “pero yo diría que es importante recordar a las personas que hicieron cosas malas para que la historia no se repita”.

Glaser respondió que seguirá adelante con los planes de demolición, argumentando que la casa no es arquitectónicamente significativa, ya que ha sido remodelada y ampliada desde que Capone era el dueño. También dijo que la casa se enfrenta a problemas críticos relacionados con inundaciones.