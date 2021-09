‘La dura verdad’: Gabrielle Union habla sobre su odisea de subrrogación con Dwyane Wade

Gabrielle Union Evan Agostini/Invision/AP

Gabrielle Union se está abriendo sobre su odisea para tener su primer hija con Dwyane Wade, y no fue un camino fácil en absoluto.

En un ensayosincero, The Hard Truth About My Surrogacy Journey (La dura verdad sobre mi odisea de subrogación) para la revista Time, extraído de su nuevo libro, You Got Anything Stronger?, la actriz se remonta a cuando comenzó todo en 2016.

Tras sufrir múltiples abortos y le diagnosticaron adenomiosis, una enfermedad a menudo dolorosa en la que el revestimiento del útero atraviesa la pared muscular, el médico de la estrella angelina de la televisión le comunicó que la gestación subrrogada era su opción más viable.

En aquel momento, Union, que ahora tiene 48 años, no estaba del todo preparada.

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Quería vivir la experiencia de estar embarazada”, escribió. “Ver cómo mi cuerpo crecía y cambiaba para dar cabida a este milagro dentro de mí”.

Union también admitió que quería mostrar su pancita.

“También quería vivir la experiencia de estar embarazada públicamente”, dijo. “Quería sacudirme la desconfianza que la sociedad tiene hacia las mujeres que, por la razón que sea —por elección o por naturaleza—, no tienen bebés. Había pagado el costo de eso durante año y quería algo a cambio”.

Recuerda el apoyo que le dio su famoso esposo durante todo el proceso. Después que ambos decidieron el nombre del bebé, la estrella de los Miami Heat anunció que quería tatuarse Kaavia en un hombro y James en el otro.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Me aterraba la permanencia”, escribió Union sobre su plan para la tinta. “Cuando se sentó ante mí sin camiseta, puse mis manos donde estaría su nombre y besé la parte superior de su cabeza. Pensé en algo que a veces se decía a sí mismo y a los demás: ‘Mi creencia es más fuerte que tu duda’”.

Incluso después que Kaavia James Wade naciera a través del vientre que la poderosa pareja subrrogó a Natalie (sin apellido) en 2018, las punzadas de arrepentimiento y dolor de Union aún persisten.

“Alivio, ansiedad, terror, alegría, resentimiento, incredulidad, gratitud... y también, desconexión”, dijo Union. “Tenía la esperanza de que en el momento en que la viera, habría un momento de vinculación”.

Ahora que la niña, a la que cariñosamente llaman The Shady Baby tiene casi 3 años, Union comparte que todavía tiene sus dudas, ya que no crió a la bebé en su propio vientre.

“[La] pregunta persiste en mi mente: Siempre me preguntaré si Kiaav me querría más si la hubiera llevado yo. ¿Sería nuestro vínculo aún más estrecho? Nunca sabré cómo habría sido llevar a esta estrella del rock dentro de mí. Cuando dicen que tener un hijo es como tener el corazón fuera de nuestro cuerpo, eso es todo lo que sé. Nos conocimos como extrañas, el sonido de mi voz y los latidos de mi corazón eran extraños para ella. Es un dolor que se ha atenuado, pero que sigue presente en mis temores de que no fui, y nunca seré, suficiente”.

Escucha más sobre el camino hacia la maternidad y su nuevo libro cuando Union suba al escenario del John S. and James L. Knight Concert Hall el sábado por la noche con Wade como moderador. El acto, organizado por Books & Books, la Feria del Libro de Miami y el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, incluirá tiempo para preguntas del público.

Qué: Una velada con Gabrielle Union y Dwyane Wade para hablar de su nuevo libro de ella You Got Anything Stronger?

Cuándo:El sábado a las 8 p.m.

Dónde:John S. and James L. Knight Concert Hall del Arsht Center for the Performing Arts en el Condado Miami-Dade, 1300 Biscayne Blvd.

Costo: $42, que incluye un ejemplar del llibro

Para comprar entradas: Llame a la taquilla del Arsht Center al 305-949-6722, o en línea en arshtcenter.org.