Así de lujosas y deslumbrantes son las mansiones que los famosos compran en Miami

Miami sigue siendo un imán para los millonarios y famosos, que pagan más de $100,000 por el alquiler de una mansión o pagan más de $20 millones por casas y apartamentos de lujo en un paraíso de sol, atardeceres junto al agua y paseos en botes.

El sur de la Florida ya era popular entre las celebridades, pero desde la pandemia y con el aumento de los impuestos en otros estados del país, también se ha convertido en una opción inteligente desde el punto de vista financiero para quienes quieren vivir en vecindarios o edificios con seguridad privada y embarcadero para yates que les permiten salir directo a los Cayos o al Caribe.

Hasta ahora ha sido común echar un vistazo a la vida de los ricos y famosos en Miami, al punto que se ofrecen paseos turísticos por la bahía para ver sus mansiones, pero últimamente la avalancha ha sido fuerte.

Desde una estrella del fútbol como Lionel Messi con su “mansión en el aire” en un edificio en Sunny Isles hasta una estrella del reguetón como Nicky Jam apuestan por apartamentos en edificios de lujo, con comodidades como bodegas de vino, spa, terrazas y unas vistas espectaculares, ya sea del downtown de Miami o de la playa de Miami Beach.

También llegaron este 2021 parejas A-list como Joe Jonas y Sophie Turner que compraron en la exclusiva Bay Point una mansión de $11 millones, o Ivanta Trump y Jared Kushner, que pagaron $24 millones por una mansión de este estilo clásico en Indian Creek, que llaman el búnker de los millonarios.

Después de comenzar de nuevo su romance en Los Angeles, Jennifer López y Ben Affleck alquilaron en Miami Beach una mansión de 11 habitaciones para pasar una buena parte del verano. A partir de ahí dejaron de esconderse y siempre salen tomados de la mano.

Miami tiene futbolistas, estrellas de telenovelas y artistas internacionales como Julio Iglesias y su hijo Enrique entre los residentes más famosos, y ahora tiene a Wonder Woman. Lynda Carter, la “mujer Maravilla”, se compró un apartamento en The Four Seasons Residences at The Surf Club, donde vendieron con amplio margen de ganancia un condo Thalía y Tommy Mottola en abril de este año.

Las transacciones de propiedades de lujo en Miami —de $1 millón y más— aumentaron 68.6 por ciento con relación al 2020, con 258 ventas en agosto de 2021. Las ventas de condominios de lujo en Miami —también de $1 millón o más— aumentaron con 222 transacciones en ese mes, según la Asociación de Realtors de Miami.