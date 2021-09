Miami se toma en serio el café. Aquí los mejores para celebrar el Día Nacional del Café

En Miami hay tantos fanáticos del café que la gente prefiere pasar un rato tomándolo al calor de Florida, antes que entrar en el restaurante, bajo la protección del aire acondicionado, y perderse el sabor de la cháchara en las Ventanitas, una invención que muchos acreditan a Felipe Valls, fundador del Versailles.

Aunque el espresso clásico mantiene su caché y sigue siendo la base de otras bebidas como el latte y el cappuccino, las opciones se han ido sofisticando y hoy las personas han desarrollado un paladar para las mejores variedades y sus métodos de prepararlo.

Así han surgido cafés en Coral Gables, Miami Beach, Doral y Kendall, a los que los clientes llegan buscando su preferido y lo piden suave o amargo, cold brew o de sabores como el de calabaza, que ya está de temporada porque es otoño y se acerca la fiesta de Halloween.

Pero antes de comenzar a disfrazarse, Miami celebra el Día Nacional del Café este 29 de septiembre, y el Día Mundial del Café, el 1 de octubre, que demuestran la popularidad de una bebida que traza su historia hasta las montañas de Etiopía en el siglo 15 y hoy es imprescindible en casi todos los hogares del mundo.

“El café es una bebida para disfrutar, tiene unos efectos prácticos muy buenos. Estoy medio dormido y me tomo un café y me pongo alerta. Es como una chispa, una bujía ”, dice Emigdio Suárez, que desde que era joven caminaba muchas cuadras con su esposa, Carolina Omedas, en busca de los mejores cafés en Caracas.

Suárez y Omedas, con una trayectoria en la música y el periodismo en Venezuela, se enamoraron de la escena cultural de Miami, y decidieron abrir un café en Kendall, Macondo Coffee Roasters, una franquicia del original en Doral, que trae a Miami el mejor café de varias regiones de Colombia. Este es 100 por ciento arábica, al que llaman de “taza limpia” porque es tan puro que cuando se mete una cuchara en un saco de granos de café sale limpia.

El café arábica es más suave que el robusta, que es el que más se produce en el mundo, y más se consume en Estados Unidos, afirma Suárez.

Una encuesta reciente de la Asociación Nacional del Café arrojó que el 62 por ciento de los estadounidenses beben café a diario, y el bebedor de café promedio consume tres tazas al día. El estrés de la pandemia aumentó el consumo de café un 8 por ciento desde enero de 2020.

Los miamenes se diversifican con el gusto por el café

El sitio online de finanzas WalletHub lanzó recientemente un informe sobre las mejores ciudades para tomar café en Estados Unidos en el 2021, y para ello estudió 12 indicadores de que existe una sólida cultura de café en las 100 ciudades más grandes del país. Aunque en Miami hay pocas personas que funcionen sin al menos una taza de café al día, la ciudad no quedó tan arriba como se esperaba, sino en octavo lugar, precedida por Portland, San Francisco, Seattle, Orlando, Pittsburgh, Honolulu y Tampa.

“El café siempre está presente en la mesa, en un encuentro entre amigos, para hacer negocios, para ayudar a estudiar”, dice Omedas, explicando que el café tiene “un elemento emocional muy importante a la hora de hacerlo, de entregar la taza” y que por ello siempre le recuerda una imagen de Como agua para chocolate.

“La energía que uno le pone lo transforma”, apunta Omedas, explicando por qué el café es tan popular entre los latinos. “Es una excusa para todo, para encontrarse, para empezar bien el día, para sentirse feliz al llegar a una casa que tenga ese aroma”.

El barista Juan Pablo Nárvaez prepara un café en Macondo en Kendall. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Entre portadas de distintas ediciones de Cien años de soledad, varias fotos de Gabriel García Márquez, y sacos de granos de café, en el Macondo de Kendall se pueden oler los cafés que prepara el barista, Juan Pablo Nárvaez, un artista de la mezcla, del filtro y el goteo que va explicando todos los métodos que utiliza para preparar el café.

“La magia actual del café está en el arte latte” dice refiriéndose también a esas figuras que los baristas dibujan en el café gracias al espresso, una reducción del café mucho más corta y más oscura.

Suaréz explica que en Macondo a veces pueden tomarse hasta 13 shots de espresso buscando el sabor perfecto, porque este va a ser la base del resto de las variantes que se preparan.

La pasión por el café cold brew

Los cafés preparados con el método cold brew, muy refrescantes y favoritos en lugares calurosos, son cada vez más populares en todo el mundo, y uno de cada cinco estadounidenses de menos de 40 años se toma por lo menos uno por semana.

El cold brew, que viene de Asia, es un sistema de goteo que se demora hasta más de 24 horas para filtrar y da como resultado una infusión fría muy estimulante, lo que hace que sea muy popular entre los atletas.

En Florida, la ciudad más obsesionada con el café es Miami Beach, que tiene 66 coffee shops, uno por cada 1329 habitantes. Aun así Miami sigue siendo la ciudad que más cafés tiene en el estado, pero al compararse la cantidad por habitantes (2,311 habitantes por cada café existente) pierde con Miami Beach.

Sorprendentemente, Hialeah solo tiene 24 cafés, uno por cada 9,668 habitantes, según Zoma Sleep, el sitio de venta de colchones que se encargó de este estudio. Claro, que seguro no pasaron por las casas en la mañana, y después de cada comida, cuando pocos se quedan sin hacer una colada.

La popularización del café en Estados Unidos se debe a ese acto patriótico de lanzar el té al agua en Boston para castigar a los colonizadores británicos. Se fue el té y el café se quedó para siempre, por eso los estadounidenses dicen: “Gracias, King George”.

Considerado una “bebida satánica”, al punto que en algunos lugares el clero lo prohibió, el café fue una vez bebida de gente dura, de cowboys y de mineros. Hoy es ingrediente de muchos tragos preparados por bartenders de Miami, que lo mezclan con ron y con tequila.

Estos son algunos de los café más populares en Miami: Dreamer, Bebito’s y Pura Vida en Miami Beach; The Salty Donut y Panther Coffee en Wynwood; Crema Gourmet Espresso Bar y House of Perla en Coral Gables; La Colada Gourmet en La Pequeña Habana y el Versailles.

Macondo Coffee Roasters: 13021 SW 88 St., (305) 392-1328; 2494 NW 89 Pl, Doral, (305) 594-3808.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre de 2021 6:30 am.