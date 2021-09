¿Quiere pollo frito con el caviar? Este nuevo restaurante de Miami mejora los clásicos

Mimi's ya está abierto en el antiguo espacio del Latin Cafe 2000 en Biscayne Boulevard.

No sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, pero en Mimi’s queremos los dos.

Pollo y Huevos es solo una de las especialidades del menú del nuevo restaurante de estilo bistró, que acaba de abrir en el antiguo espacio del Latin Cafe 2000 en Biscayne Boulevard. Los huevos, por cierto, son Caviar Ossetra, el mejor tipo de huevos posible, si nos preguntas.

El concepto viene de Benjamin Murray y Michael Kaplan, dos graduados de Johnson & Wales que son los cerebros detrás de Benh Mi, que abrió a principios de este año y conecta con el vestíbulo del hotel boutique Esmé Miami Beach.

Mimi’s servirá desayuno, almuerzo y cena en un espacio interior y exterior diseñado por Cindy Kam, de CDK Design. Tanto el desayuno como el almuerzo estarán disponibles a través de un mostrador de autoservicio; el happy hour y los menús de la cena ofrecerán un servicio completo.

“La pandemia ha sido dura para la gente y los negocios por igual”, dijo Kaplan en un comunicado. “Al igual que muchos chefs, aprovechamos esa incertidumbre para alimentar nuestra imaginación, probar algo nuevo y abrir nuevas formas de comer en nuestra ciudad natal que se adapten a los tiempos actuales y posteriores a la pandemia”.

De 7 a 8 a.m., los comensales pueden tomar café y pastitas para llevar o para comer allí; a partir de las 8 se puede pedir el menú completo de desayuno. Las opciones incluyen el perfectamente pegajoso Drippy Egg Sandwich con huevos, tocino, queso cheddar y mayonesa de chipotle en brioche Zak the Baker o salmón curado con hierbas en un bagel de todo (con una guarnición de crujientes papas machacadas si el bagel no te proporciona suficientes carbohidratos).

El menú de mediodía incluye hamburguesas, branzino de cubierta crujiente y platos más ligeros como una ensalada de betabel asada con leche de cabra, verduras, pistaches y una vinagreta de cebolla asada.

La hora feliz y la cena incluyen ostras, un filete y huevo a la parrilla de Binchotan y el ya mencionado Chicken and Eggs con crema fraiche y tostadas de miso con farro.

Murray, ex chef de Pao at the Faena de Miami Beach, espera que la elevada comida informal de Mimi’s cubra un nicho.

“Miami se ha convertido en un próspero destino gastronómico”, dijo en un comunicado. “El interesante menú de Mimi’s de clásicos estadounidenses relajados-informales dará a los comensales un nuevo lugar para los antojos”.

Mimi’s

Lugar: 2501 Biscayne Blvd., Miami

Horario: 7 a.m.-10 p.m. de miércoles a domingo.