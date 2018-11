Estos son los países que más visados obtienen en la Lotería de Visas

Ganarse una visa de inmigrante para vivir en Estados Unidos es el sueño de miles de personas de todo el mundo. Todos los años, la Lotería de Visas recoge millones de solicitudes para las 50,000 visas que concede el Departamento de Estado.

La lotería de visas del 2018 está abierta desde el 3 de octubre y culmina este martes 6 de noviembre al mediodía.

No todos los países pueden participar en el sorteo, pero entre los que participan hay algunos que reciben una mayor cantidad de visas que otros.

“Los solicitantes son seleccionados al azar por sorteo computarizado. Las visas se distribuyen en seis regiones geográficas, con la mayor cantidad asignada a las regiones con índices de inmigración más bajos a Estados Unidos”, explica el Departamento de Estado en su portal de internet.

Los países que más visados han obtenido durante los últimos nueve años, según las estadísticas publicadas por el Departamento de Estado, son Egipto, Uzbekistán, Etiopía, Nepal e Irán.

“El objetivo de la Lotería de Visas es que lleguen personas de los lugares donde normalmente la gente no emigra. Muchos países de África no tienen emigrantes en Estados Unidos y entonces no hay una manera de que puedan emigrar legalmente, así que aprovechan esta oportunidad para emigrar”, explicó a el Nuevo Herald el abogado de inmigración Wilfredo Allen.

Debido a que su propósito es atraer a personas calificadas, Allen cree que esto podría explicar el alto índice de solicitudes y visados de países de Europa del Este y la antigua Unión Soviética.

“En muchos de esos países no ocurrió una transición real a la democracia, por lo que mucha gente no ha encontrado el camino a su realización personal y una de las pocas vías legales que tienen para venir a Estados Unidos es la Lotería de Visas”, explicó.

Entre los países que más solicitudes han hecho en los últimos 10 años se destacan Bangladesh, con más de 24 millones de solicitudes —que incluyen a familiares—, Ucrania, con más de 13 millones, y Uzbekistán e Irán, que superan los 9 millones.

¿Qué ocurre con América Latina?

La Lotería de Visas se creó para atraer a inmigrantes de países que no tengan más de 50,000 visados anuales de inmigrante a Estados Unidos, por lo que muchos países latinoamericanos quedan fuera del sorteo. México, Brasil y Colombia no pueden participar en el sorteo.

“Con mucho, Venezuela y Cuba son los países que más visas obtienen en la Lotería de Visas”, dijo Allen.

El abogado de inmigración explicó que tanto Cuba como Venezuela tienen poblaciones con altos niveles educativos y pasan momentos de especial dificultad por estar sometidos a regímenes totalitarios.

“Cuba cumple los requisitos porque, aunque tiene muchas personas que vienen a Estados Unidos, la mayor parte no llega por las vías normales de emigración: la reunificación familiar. Lo hacían por parole, al entrar por las fronteras o los aeropuertos, y luego se legalizaban por la Ley de Ajuste Cubano”, explicó.

Ninguno de los países solicitantes puede obtener más del 7 por ciento de los 50,000 visados otorgados por el Departamento de Estado.

En América Latina no hay países que tengan tantas solicitudes como Cuba y Venezuela.

“La gente que entra al sorteo lo hace desde países que necesitan un mejor futuro. Pocos chilenos o costarricenses piden venir a vivir en Estados Unidos”, dijo Allen.

Yenisay Domínguez, quien vive en Camagüey, en la región central Cuba, dijo a el Nuevo Herald por teléfono que pagó $2 para llenar una planilla en internet. “Llevo intentando ganarme el bombo [sorteo] desde hace cino años. Tengo fe en que esta vez podré ganarme la residencia”, dijo.

La solicitud es completamente gratis, pero Domínguez aseguró que en Cuba alrededor de la Lotería de Visas “hay todo un negocio”.

“Como internet es tan caro, aquí hay quien se dedica a llenar las planillas y enviarlas. Esos cobran $2 por la conexión y también están los fotógrafos que cobran 1 dólar por cuatro fotos”, agregó.

Domínguez dijo que temía que este año no hubiera lotería por la política del presidente Donald Trump. “Hay gente mala que ha entrado a Estados Unidos pero no es culpa de los que queremos una vida mejor”, añadió.

“Hoy estoy comenzando el proceso para terminar el programa de Lotería de Visas de diversidad”, dijo Trump hace un año, después que Sayfullo Habibullaevic Saipov, originario de Uzbekistán y quien entró a Estados Unidos en 2010 a través de esa lotería, atropelló a varias personas en Nueva York, con un saldo de ocho muertos.

Allen aclaró que entrar a Estados Unidos no es un proceso fácil. “Cuando una persona gana el sorteo debe presentar pruebas de que merece la residencia permanente. Tiene que presentar su certificación de calificaciones escolares, de trabajo, de la Policía, chequeos médicos, entre otros documentos. Es un proceso que lleva tiempo y requiere muchas pruebas”, dijo.

En los últimos 10 años, de más de 1.5 millones de solicitudes de venezolanos, han obtenido visado y entrado a Estados Unidos 5,778 personas. En el caso de Cuba, en una década han entrado a Estados Unidos 2,776 cubanos, de más de un millón de solicitudes.

“Para Estados Unidos es vital que las personas que intentan emigrar demuestren que no son carga pública potencial. Nadie puede entrar a la Lotería de Visas si va a ser carga pública para este país”, agregó el abogado.

“La Lotería de Visas nos permite crecer como país porque enriquece el nivel de la fuerza laboral. Este tipo de inmigrantes de verdad se esfuerza por salir adelante. Opuesto a lo que el presidente ha dicho en varias ocasiones, lo que viene a Estados Unidos a través de la Lotería es lo mejor de lo mejor de cada país”, dijo.