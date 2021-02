¿Recibiste una citación para ser jurado en Miami? Esta guía puede ser útil para cumplir tu deber

Juez de Miami-Dade John Schlesinger el 22 de febrero de 2016. cjuste@miamiherald.com

Después de un receso obligado por culpa de la pandemia del coronavirus, a partir de marzo, se comenzará a llamar a personas para que cumplan con su deber como jurado en las cortes estatales del Condado Miami-Dade.

En momentos en que las infecciones nuevas de COVID-19 están disminuyendo, pero el atraso de casos sigue creciendo, los funcionarios de Miami-Dade dijeron que el regreso de los jurados a los juicios es algo esencial. Un equipo especial de jueces de Miami-Dade, abogados y expertos en medicina llevan meses estudiando un plan para tomar medidas de seguridad que prometan ser efectivas.

En las últimas semanas, se han enviado citaciones, y el primer juicio penal podría comenzar en la segunda semana de marzo.

Si eres residente de Miami-Dade y recibes una citación para servir como jurado en una corte estatal civil o penal, a continuación lo que tienes que saber:

ANTES DE IR

Antes de la pandemia, si alguien recibía una citación por correo y tenía que presentarse en una corte estatal civil o penal en Miami-Dade, debía esperar en una habitación destinada al jurado para que lo llamaran a participar en un caso.

Sin embargo, ahora cuando una persona recibe una citación, primero tiene que inscribirse en un sistema por internet que se conoce como eJuror, o llamar al número 786-828-5879, de modo que los abogados y las cortes puedan seleccionar a las personas que tengan problemas con el horario, cuidado infantil u otros conflictos. El objetivo es limitar los grupos de jurados potenciales que acuden físicamente a la corte en un día determinado a unas 35 personas. Recuerda que debes estar listo toda la semana por si te llaman.

Si te llaman a trabajar como jurado, después de preguntas adicionales, se seleccionarán seis u 12 jurados, además de otros alternos, para escuchar evidencias, familiarizarse con los testimonios y dar a conocer un veredicto. Lo largo que un juicio por jurado puede durar depende de la complejidad del caso: podría ser días, o incluso semanas.

DONDE ESTACIONAR

Por lo menos, al principio, estacionar debe resultar fácil tanto en la corte penal como en la civil, ya que muchas personas aún trabajan desde la casa, y una gran cantidad de audiencias todavía se llevan a cabo de forma remota.

En la corte civil, ubicada en el 73 W. Flagler Street, hay muchos estacionamientos municipales y lotes privados. En el Richard E. Gerstein Justice Building, localizado en el 1351 NW 12 Street, hay estacionamiento gratis para los jurados en lotes cerca del edificio. Se supone que haya muchos espacios, toda vez que todas las otras audiencias se realizan vía Zoom.

DONDE IR

En las cortes, los jurados entrarán por una entrada previamente designada. Después de pasar por seguridad, se les harán preguntas sobre su salud y sobre si han tenido contactos con personas posiblemente infectadas. También deberán estar preparados para que le tomen la temperatura. Y no se olvide de llevar una mascarilla o varias, porque la va a necesitar dondequiera que vaya.





La sala del jurado en el edificio de justicia Richard E. Gerstein, en Miami, el 23 de febrero de 2021, con sillas bloqueadas para asegurar el distanciamiento social y proteger al público del virus. David Ovalle THE MIAMI HERALD

Los alguaciles escoltarán a los jurados una escalera mecánica o un ascensor, y solo se permitirá dos personas a la vez. El destino: la habitación de jurados potenciales.

COMIDA Y COMODIDADES

En la corte civil del downtown de Miami, la cafetería del primer piso sigue abierta, al igual que muchos restaurantes del área que quedan a corta distancia. En la corte penal, las cafeterías en el primer y séptimo pisos tendrán comida disponible para aquellas personas que fungen como jurados a diario. En ambas cortes, a los jurados se les permitirá llevar su propia comida, y tendrán acceso a refrigeradores y microondas.

De paso, es bueno recordar que incluso antes de la pandemia, las habitaciones de jurados potenciales solían estar muy frías, de modo que no es mala idea llevar un suéter o un abrigo ligero.

SELECCION DEL JURADO

Antes de la pandemia, los jurados potenciales por lo general se reunían en salas individuales para voir dire, mientras el juez y los abogados les hacían un sinfín de preguntas para saber si comprendían bien las leyes, así como la imparcialidad y otros temas.

Ahora, el pequeño grupo de jurados estará espaciado en el gran salón para jurados potenciales para este proceso, con el juez y los abogados presentes, pero separados por un escudo de plexiglás. Un micrófono se pasará de una persona a otra para escuchar mejor las respuestas, y se limpiará con desinfectante cada vez que alguien lo use.

Después que un panel se haya elegido, los jurados jurarán en la misma habitación, y luego serán escoltados a la sala del tribunal para comenzar el juicio.

No te olvides de que las leyes de la Florida prohíben que los jefes de compañía despidan a nadie por participar como jurado. Si el supervisor de tu compañía no quiere pagarte el salario regular, no estás empleado, o eres trabajador independiente, entonces tienes derecho a recibir $15 diarios por parte del estado durante los tres primeros días, y $30 por el cuarto día de servicio y todos los días adicionales.

EN EL JUICIO

Una vez haya comenzado el juicio, los jurados se sentarán espaciados, algunos en el banquillo de los jurados, otros en la galería. Un panel de plexiglás separará al juez del estrado de los testigos. Los abogados le preguntarán a los testigos desde sus sillas, y no podrán caminar de un lado a otro como se acostumbraba hacer.

Para limitar el numero de personas en las cortes, no se permitirá la presencia física de observadores en la sala del tribunal. Muchas sillas estarán desocupadas para de este modo asegurar que se cumple el distanciamiento social.

Una transmisión en vivo de los procedimientos, sin embargo, se podrá ver en el portal de internet del sistema de cortes para así respetar el derecho del público a observar el juicio.

A todo el mundo —incluyendo los jurados, testigos, jueces, abogados, alguaciles, funcionarios penitenciarios, reporteros de la corte— se le exigirá cumplir con el distanciamiento social y usar mascarillas.

Para mejorar la calidad del aire, unas máquinas llamadas limpiadores de aire funcionarán durante los recesos y en horas de la noche. “Tengo entendido que la circulación del aire en este edificio es muy buena, pero las máquinas ayudarán en la circulación, a cerciorarse de que el aire esté continuamente limpio”, dijo Sayfie.

LLEGAR A UN VEREDICTO

A diferencia de lo que ocurría antes, los jurados no tendrán que deliberar para llegar a un veredicto en habitaciones llenas, sino que se les permitirá ocupar toda la sala de la corte para deliberar, en tanto los abogados y personal de la corte se trasladan a una sala adyacente o a otras oficinas para esperar o participar en otro litigio.

Al igual que pasaba antes de la pandemia, un certificado de asistencia, que especifica las fechas de servicio de jurado, se puede obtener de las cortes si se visita la página web eJuror después de las 7 p.m. de cada día de servicio.

