Doral planea gastar $150 millones de los contribuyentes en parques públicos

Doral planea invertir $150 millones en un ambicioso plan de desarrollo del Doral Central Park y el mejoramiento de otros parques de la Ciudad, si en noviembre se aprueba en las elecciones una emisión de deuda por esa cifra.

El proyecto incluye un complejo acuático con piscina olímpica y juegos de agua para niños, un centro comunitario de 70,000 pies cuadrados con áreas recreativas bajo techo y gimnasio, pistas para skateboard, áreas de juegos infantiles y parrillas para cocinar. También tendrá senderos peatonales en medio de amplias áreas verdes.

Barbie Hernández, directora de Parques y Recreación de Doral, dijo que el desarrollo de toda esa infraestructura en este parque de 82 acres, entre las avenidas 87 y 92 y las calles 33 y 29 del NW, se decidió tras escuchar a los vecinos en talleres organizados por el gobierno municipal.

"Si la propuesta pasa [en las elecciones de noviembre], volveremos a organizar encuentros comunitarios con los vecinos" para dar a conocer el proyecto, dijo Hernández.

La funcionaria municipal agregó que además se planea habilitar embarcaderos en la laguna del Doral Central Park para promover el kayakismo, además de un área exclusiva para perros.

También se construirán senderos peatonales y ciclovías iluminadas que conecten otros parques del sector oeste de Doral.

Además, se construirán salas para exhibiciones artísticas y salones de encuentros para personas de la tercera edad en el parque Downtown, frente a la sede municipal de Doral.

La vocera municipal Maggie Santos detalló que la emisión de deuda por $150 millones, que se pagaría a 30 años, se invertiría de la siguiente forma: $36 millones en la construcción de áreas deportivas, áreas verdes, espacios naturales (24 por ciento del presupuesto); $33 millones en sistema de drenaje de aguas de lluvia, seguridad, iluminación, embarcaderos (22 por ciento); $31.5 millones en la construcción del complejo acuático con piscina olímpica (21 por ciento); $25.5 millones en el centro comunitario y servicios higienicos (17 por ciento); $15 millones en un pabellón cultural (10 por ciento); $4.5 millones en la construcción de cinco millas de senderos peatonales y ciclovías; $3 millones en áreas de recreación especial, y $1.5 millones en el mejoramiento en la seguridad de los otros seis parques de la Ciudad (1 por ciento).

El alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, dijo que la opción de emitir esa deuda empezó a discutirse ya hace casi una década. De aprobarse, agregó, los propietarios de viviendas pagarían un promedio anual de $131 más en el impuesto a la propiedad.





"Para mí lo importante es que los residentes van a tener que determinar [que si] esto es lo que cuesta mantener el sistema de parques de la manera que los propios residentes nos lo piden. ¿Queremos gastarnos los dólares en eso? ¿Si o no?", dijo Bermúdez.

El jueves, el ex alcalde Luigi Boria —quien gobernó Doral del 2012 al 2016— dijo que no conocía los detalles del plan que el gobierno de Bermúdez planea desarrollar en el Doral Central Park, pero no ocultó su desacuerdo con que se esté contemplando tomar una deuda de $150 millones.

"Nunca he estado de acuerdo con el endeudamiento público porque eso nos convierte en esclavos de nuestros acreedores", dijo Boria. "Al final eso lo terminamos pagando los contribuyentes".

Bermúdez resaltó que el impacto directo que generará el desarrollo del proyecto será que aumentará el valor de las propiedades en Doral.