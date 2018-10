¿Por qué esta hierba tan verde tiene a los vecinos de Brickell enfurecidos?

Como dice la canción, “pavimentaron el paraíso”… y pusieron hierba plástica.

“¿Qué otra cosa van a hacer?”, preguntan indignados los residentes de Brickell. ¿Tomarán todos los árboles y los pondrán en un museo de árboles?

La hierba a lo largo de Brickell Avenue, una de las avenidas emblemáticas de Miami, fue arrancada y reemplazada por una alfombra de césped artificial. La hierba sintética está pegada con un adhesivo del color de la bilis a losas de concreto de 1½ pulgada de espesor que colocaron encima de la tierra.

El Departamento de obras públicas de la Ciudad y el alcalde Francis Suárez dicen que el proyecto de $230,160 ahorrará en gastos de mantenimiento y embellecerá espacios sin hierba debajo de árboles que dan sombra, pero los vecinos de los condominios y apartamentos que bordean esa avenida en el centro de la ciudad están horrorizados.

“No queremos césped falso en nuestro vecindario”, dijo Miriam Merino. “¿Qué está pensando la Ciudad? Es una idea estúpida, ridícula y que destruye el medio ambiente”.

El terreno fue instalado, para sorpresa de la mayoría de los residentes, desde SE 15 Road hasta SE 25 Road a ambos lados de Brickell Avenue y en Merino, Brickell Bay Drive, una de las pocas calles frente al mar con acceso público.

“Estamos pensando hacer un campo de golf en miniatura para Halloween, así que trae tu palo de golf”, dijo Emory Pinto, que vive en 1550 Brickell Ave. “No tiene ningún sentido arrancar la hierba existente y reemplazarla con plástico”.

EasyGrass, el contratista empleado por la ciudad, inicialmente colocó cemento alrededor de la base de los grandes árboles hasta el mismo borde de los troncos. Cuando los residentes alarmados se quejaron del peligro para los árboles y la falta de drenaje, los trabajadores regresaron la semana pasada y retiraron trozos de concreto. Pero en varios lugares el césped artificial todavía cubre las raíces.

A Valentina Caccia le resulta irónico que mientras muchas ciudades están tomando medidas para salvar el planeta, reducir los gases de efecto invernadero, mitigar el aumento del nivel del mar, prohibir los plásticos y detener el calentamiento global, Miami está usando un producto a base de polipropileno que puede sofocar plantas e insectos, inhibir el drenaje y crear áreas de calor al elevar la temperatura de la superficie en un 20 por ciento.

“Acabo de venir de una conferencia en Europa donde se toman muy en serio el calentamiento global y están implementando medidas para ecologizar sus ciudades”, dijo Caccia, residente de Brickell y experta en temas marinos que enseña en la Universidad Nova Southeastern. “¿Y aquí queremos calentarnos aún más? ¿Matar el ecosistema? ¿Promover las inundaciones?”.

Brickell Avenue, una vez conocida como “Millionaires’ Row” (La senda de los millonarios), es la sede del distrito financiero de Miami en su parte norte. La mitad sur se ha convertido en un animado distrito residencial junto a la bahía de Biscayne. A lo largo de las aceras de la avenida hay un paseo para trotar y para los perros, y la gente se detiene a charlar con sus vecinos. La semana pasada se hicieron protestas nocturnas, con carteles que decían “No a la hierba falsa en Brickell” y “Caca y pipi de perro hierven al sol”. También han colocado carteles en los árboles que dicen “¡Sálvame! Moriré pronto”.

“Nos sorprendió este proyecto mal concebido”, dijo Carlos Suárez, quien ha vivido en Brickell durante seis años. “La mayoría de los residentes consideran que todo esto es estúpido”.

“Olor insoportable”

Les preocupa que el césped sintético sea incompatible con la población canina.

“La caca que no se recoge se descompone en la hierba real y la orina se hunde. Pero ahora solo se quedará en el plástico y se calentará, y el olor será insoportable”, dijo Claudia Merino Jaffe, quien ha vivido en el área de Brickell desde 1982. “Mi perro tuvo un poco de diarrea la semana pasada y traté de limpiarla. Fue como fregar una alfombra”.

EasyGrass, una compañía de Miami que vende “soluciones de protección al medio ambiente” y “productos que nunca se han visto más naturales”, promueve SYNLawn y AstroTurf entre sus opciones de césped sintético que proporcionan “un cambio de la imagen verde al reemplazar el césped natural -y todas sus complicaciones y gastos de mantenimiento- con hierba falsa de aspecto natural sin necesidad de mantenimiento. No se corta ni se riega. No hay fertilizantes, herbicidas ni pesticidas. No hay productos químicos”. Y tiene agujeros que permiten el drenaje.

La Ciudad ha instalado EasyGrass en varios parques para perros y campos deportivos, así como EasyIvy (“follaje artificial ignífugo”) y EasyMulch, un compuesto de caucho.

Pero los comentarios en línea de los propietarios que gastaron entre $3,000 y $5,000 en céspedes artificiales tenían quejas sobre los olores, el calor y los desechos de las mascotas. Sus céspedes no estaban exentos de mantenimiento. Tenían que regarlos, soplar las hojas, cortar los bordes para evitar que se enredaran. Los dueños de mascotas intentaron usar cloro, bicarbonato de sodio, Pine-Sol y Simple Green y no pudieron eliminar las heces y los olores de la orina que eran “abrumadores y daban ganas de vomitar”, dijo un cliente. “No podíamos estar en el patio o abrir nuestras ventanas”. El césped artificial estaba tan caliente que les lastimaba las patas a las mascotas.

Carlos Suárez dijo que ya hay un olor desagradable a orina a lo largo de Brickell y partes del césped están desprendidas, pero la Ciudad no tiene un plan para limpiar las áreas con EasyGrass.

¿Y ahora qué?

“El mantenimiento es responsabilidad del dueño de la propiedad adyacente”, dijo el Director del Departamento de Adaptación y Obras Públicas, Alan Dodd, cuando el comisionado Ken Russell le preguntó en la reunión de la Comisión del jueves.

Russell respondió: “Creo que tendremos que encontrar algo”.

Los residentes, molestos porque quitaron los árboles de la mediana en Royal Poinciana hace cinco años, dicen que la hierba bajo la mayoría de los árboles estaba prosperando. Había partes vacías y rocosas alrededor de las raíces de algunos árboles.

Pero algunos miembros de la Asociación de Propietarios de Brickell se quejaron, y durante una evaluación en el lugar y reuniones posteriores, Dodd dijo que el departamento de obras públicas decidió que EasyGrass era la mejor solución. El alcalde Suárez apoyó el proyecto. Russell, quien representa al distrito, dijo que nunca se le informó al respecto y que todavía estaba considerando otras alternativas.

“No estoy tratando de pelearme con el alcalde por este problema, pero tengo entendido que un par de residentes acudieron a él, esto se aprobó y nunca llegó a mi oficina”, dijo Russell. “Es un gasto muy grande y creo que es una gran pérdida de dinero. Es algo con buenas intenciones que los vecinos no van a agradecer. Se verá mal para nosotros como ciudad y como [líderes] electos, y al final podremos tener que arrancarlo según el consenso de los vecinos. Esto va a crecer, te lo garantizo”.

Suárez dijo que el césped artificial era efectivo y fue “bien recibido por los vecinos” en otras áreas, pero “no estaba al tanto de que se había eliminado la hierba real en este caso. Espero continuar la conversación sobre la viabilidad y el deseo de contar con este tipo de material en la ciudad de Miami”. Se ha debatido sobre la instalación de EasyGrass en el vecindario The Roads y en Coral Way, que el comisionado Manolo Reyes dijo que apoya.

El comisionado Joe Carollo dijo que los beneficios no superarán el costo, que él y Russell estimaron en $300,000, y que EasyGrass no era adecuado para Brickell, “con tan poco espacio verde, tanto uso y cada apartamento tiene un perro”.

“No sé quién pensó en esto, pero no tiene sentido”, dijo Carollo. “Necesitas hierba. Van a ser $300,000 botados en la basura”.