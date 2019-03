Idílico parque lineal para divertirse en Miami está en camino. Estos son los detalles

Primero vino el Underline, la primera fase de un parque de 10 millas de largo que quedaría debajo de la línea férrea del Metrorail y que empezó a construirse en octubre. Ahora es el turno del Sendero Ludlam.

El plan es que para a finales de este año, comiencen a trabajar en el segmento inicial del Sendero Ludlam, un parque con áreas y caminos para correr y montar bicicleta. Lleva años gestándose y correrá a lo largo de un corredor ferroviario abandonado ubicado en el oeste del Condado Miami-Dade y se conectará con el Underline en Dadeland.

Esa primera pieza del Sendero Ludlam se edificará como parte de un nuevo proyecto comercial y residencial al sur de Bird Road. Un equipo de urbanistas anunció el jueves que el inicio de la construcción esta prevista para finales de este año.

Los urbanistas dijeron que el miércoles concluyeron la compra de 13 hectáreas de terrenos a un costo de $36 millones, con Florida East Coast Industries (FECI), compañía propietaria de la vieja vía férrea, que abarca unas seis millas desde Dadeland hasta el cercano Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La compra incluye un segmento de media milla de largo de vía férrea así como varias propiedades comerciales e industriales. Como parte de un plan de zonificación que ya fue aprobado por el Condado Miami-Dade, los urbanistas planean construir unos 950 apartamentos y 35,000 pies cuadrados de restaurantes, boutiques y tiendas, dividiendo el sendero en tres fases.

Los urbanistas —una sociedad de Vincent Signorello de Scout Capital Partners, ex director de FECI, de ZOM Living, con sede en Orlando, y de la firma inversionista de Miami, Mattoni Group— también diseñarán y construirán un segmento de media milla del sendero y le darán mantenimiento sin que los contribuyentes tengan que pagar. Bird Road será el punto medio del sendero.

“La fase primera del Sendero Ludlam empieza con nosotros”, dijo Signorello en una entrevista.

El anuncio es la culminación de años de difíciles negociaciones entre el condado, la ciudad de Miami, la FECI, los defensores del sendero y los residentes del área.

En el 2014, la FECI retiró su plan inicial que contemplaba trabajos de urbanismo en gran parte del sendero propuesto debido a la oposición del público. Posteriormente, la compañía acordó seguir un plan del condado que limita las construcciones a tres densos “nódulos” en las arterias principales, entre ellas Bird Road.

El año pasado, la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó la compra a un costo de $25 millones de 80 por ciento del corredor de la vía férrea, que tiene un ancho de 100 pies en gran parte de su longitud. El corredor se encuentra entre las avenidas 70 y 69 del suroeste.

El condado anunció haber asegurado unos $27 millones de los $94 millones que costaría la construcción del Sendero Ludlam. Los segmentos de vía férrea en cada uno de los cuatro nódulos, que representan el 20 por ciento de todo el largo del corredor, serían instalados por constructores privados con la ayuda de los parámetros que sentaron los planificadores del condado, aunque cada nódulo podría tener su propio aspecto.

“Como residente, la persona saldría por la puerta de su casa y ya estaría en el sendero”, dijo Signorello.

El aspecto del proyecto reflejará el distrito industrial que corre a lo largo del lado oeste del sendero, usando concreto, acero y madera, dijeron Signorello y el principal ejecutivo de ZOM, Greg West. El propio sendero podría tener una apariencia urbana mediante el proyecto, aunque se cree que otros segmentos podrían tener el aspecto de un parque.

Para diseñar el proyecto, los urbanistas acudieron a Lake/Flato, una firma arquitectónica de San Antonio, Texas, con amplia experiencia en remodelar distritos industriales. Los urbanistas dijeron que también han estudiado otros trabajos similares, como el Katy Trail en Dallas y el Atlanta Beltline.

Los planificadores del condado y los partidarios del proyecto, entre ellos Friends of the Ludlam Trail, han propuesto que el parque no sea únicamente una instalación de recreo para los amantes de las caminatas y el ciclismo, sino también un corredor protegido por donde puedan circular ciclistas. El sendero conectaría cinco escuelas, entre otras la secundaria South Miami; cuatro parques; tres canales acuáticos y dos estaciones de Metrorail en Dadeland North y South con la conexión del Underline. A su vez, el Underline se conectaría con Brickell y el Río Miami. Con el tiempo, esperan los defensores del proyecto, el extremo norte del Sendero Ludlam podría conectarse con los trabajos en torno al Río Miami que de forma gradual se están llevando a cabo, creando lo que han dado en llamar el “Miami Loop”.

Los urbanistas dijeron que esperan atraer a inquilinos deseosos de tener un estilo de vida urbano con el atractivo del sendero y la oportunidad de conexión con el trabajo o la escuela, o simplemente hacer mandados y compras en bicicleta, aunque cada edificio tendrá su propio estacionamiento. Los alquileres serán “más asequibles” que en Coral Gables o el downtown de Miami, dijo West.

La pieza de Bird Road podría convertirse en un destino y lugar de reunión para los usuarios del sendero, así como para los residentes de comunidades cercanas y los residentes del proyecto, dijeron Signorello y West.

La primera fase se edificará en terrenos desocupados cercanos a Bird Road, dijeron los urbanistas. La fachada de Bird Road en la actualidad está principalmente ocupada por la sucursal de Ludlam de la oficina de Correos, a la que le quedan todavía varios años de alquiler, se quedará dónde está, dijeron.





Comoquiera que el proyecto cuenta con amplias inversiones y la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó el plan de zonificación para el sendero a principios de este año, todo lo que los urbanistas necesitan para continuar son los permisos de construcción, dijeron. Los dibujos de construcción los han realizado sus propios arquitectos. Los urbanistas confían en que la primera fase de la construcción se termine unos 16 meses después de haber empezado.