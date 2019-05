Lo que puede hacer para el feriado del Día de la Recordación en el sur de la Florida

La reserva Cuerpo Juvel de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva de Hialeah High School honra a los prisioneros de guerra con una presentación durante la Ceremonia del Día de la Recordación en el Triangle Park en Hialeah el 28 de mayo de 2018. dvarela@miamiherald.com

Como ya es costumbre, el Día de la Recordación, o Memorial Day, se celebrará este año el último lunes de mayo. El feriado nacional honra a todos los militares que murieron mientras prestaban sus servicios a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Es importante recordar y agradecer a todos esos heroes que han defendido y defienden a la nación. ¿Ya tiene planes para el lunes? Si aún no, aquí le presentamos algunas opciones.

Lunes





Ceremonia del Día de la Recordación con Bokamper — Un tributo a nuestros héroes: invitados especiales incluyen al ex jugador de los Miami Dolphins Kim Bokamper, Guardia de Honor de la Policía de Fort Lauderdale, la Unidad de Fort Lauderdale de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y cantantes de la Universidad Nova Southeastern. Se llevará a cabo de 6 a 9 p.m. en el Sports Bar & Grill de Bokamper, 3115 NE 32nd Ave. en Fort Lauderdale. 954-900-5584 o https://bit.ly/2JYqRel.

Ceremonia del Día de la Recordación en Coral Gables: acto gratis para el público con el objetivo de honrar a los hombres y mujeres que perdieron sus vidas por su nación. Empezará a las 9 a.m. en el War Memorial Youth Center, 405 University Dr. en Coral Gables. 305-446-6800.

Ceremonia del Día de la Recordación en Hialeah: acto para honrar a aquellos que murieron mientras servían como militares de los Estados Unidos. Ocurrirá de 10 a.m. al mediodía en Triangle Park, 290 Palm Ave. en Hialeah. Abierto al público, gratis. 305-883-5820.

Día de la Recordación en Miami Shores Village: la ceremonia incluye una charla de Michael Shepherd, una ex alumna de St. Rose of Lima y un graduado reciente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida que dirigió un pelotón en Afganistán en 2013. Él rendirá homenaje a Capitán Andrew Patrick Ross, un compañero de clase de West Point que fue asesinado en 2018 mientras servía en Afganistán. Evento programado para las 9 a.m. en Memorial Park, en la calle 94 del noreste y la segunda avenida..

Barbacoa del Día de la Recordación en el Pérez Art Museum Miami: música en vivo de The Wynwoods, barbacoas y refrigerios en la terraza. Estará presente la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami. Los visitantes pueden explorar las exposiciones dentro del museo o relajarse afuera de 1 a 4 p.m. en el museo, 1103 Biscayne Blvd. en Miami. La entrada será gratuita para el personal militar y sus familiares. El costo regular será de $16 para adultos y $12 para estudiantes. www.pamm.org.

Desfile y ceremonia del Día de la Recordación en Davie: el desfile comienza a las 10:30 a.m. desde el edificio de la Administración de Bomberos de Davie en 6905 Orange Drive y termina en Bergeron Rodeo Grounds en 4271 Davie Road. La ceremonia después del desfile comienza a las 11 a.m. en el Rodeo Arena. La admisión es gratuita. 954-336-1710 o https://smcc.us/.

Ceremonia del Día de la Recordación en Surfside: se presentarán los colores, estarán ahí tropas de exploradores y habrá refrescos gratuitos empezando a las 10 a.m. en el Veterans Park, 8750 Collins Ave. en Surfside. Abierto al público, gratis. 305-866-3635 o visite www.townofsurfsidefl.gov.