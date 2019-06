¿Cuál barrio de Miami es uno de los más amistosos de EEUU? Pregúntale a National Geographic

Tan amable. Tan acogedor.

¿Cuál es el barrio más amistoso en Miami?

Basta de risas. ¡Somos amistosos! Bueno, es verdad, solo a veces. Preferimos sacarte del carril en nuestros BMW alquilados que dejarte entrar delante, y en el supermercado tropezamos con tus piernas con nuestros carritos porque estamos muy ocupados mandándole un texto a Marisleisy. Y no nos miren de esa forma. Vamos a seguir y responder esta llamada al celular aunque la película ya haya empezado.

La prueba de que somos amistosos es que la revista National Geographic Traveler considera que por lo menos una comunidad de Miami se encuentra entre los 28 barrios más amistosos del país.

No, no es Hialeah. Ni Coral Gables ni Opa-locka. Tampoco Aventura ni Westchester.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Uno de los 28 barrios más amistosos de Estados Unidos, según National Geographic Traveler, es . . . ¿Brickell?

Sí, Brickell, la comunidad es tan amistosa allí que no hay ningún sitio dónde estacionar y, aunque lo hubiera, hay una enorme cantidad de calles cerradas para poder llegar.

Pero no importa. A continuación lo que National Geographic Traveler dice sobre lo que llama el barrio Brickell/Hammock (no debe confundirse con The Hammocks en el área de Kendall):

“Fabulosos rascacielos dominan la silueta de Brickell/Hammock. Este barrio del downtown de Miami es famoso por sus espectaculares vistas de Biscayne Bay, las exquisitas tiendas del centro comercial Brickell Center, y deslumbrantes restaurantes como Sugar, para disfrutar la gastronomía de varios países asiáticos”.

National Geographic Traveler utilizó datos de la compañía asociada Resonance Consultancy para confeccionar la lista, que también incluye el barrio Hell’s Kitchen de Nueva York, Capitol Hill en Seattle, y Back Bay en Boston. Otras dos ciudades de la Florida terminaron entre las finalistas: el distrito histórico del Old Naples y Thornton Park en Orlando.

La lista, de acuerdo con la información, celebra las áreas urbanas que “hacen que los visitantes se sientan como en casa. Esta lista definitiva ofrece puntos de partida para explorar las ciudades norteamericanas: enclaves llenos de lugares por donde pasear, conocer gente, y con suficiente afabilidad para que el visitante quiera regresar una y otra vez”.

Pero si de veras quiere olvidarse de los camiones de cemento, las grúas, las calles cerradas, las espantosas vestimentas que llenan el bar en el restaurante Casa Tua Cucina y experimentar un verdadero ambiente amable haga como nosotros. Preferimos quedarnos en Kendall.

Lee más: Guía de viaje y turismo para Miami 2019