Miami aprueba $24M para restaurar la calle Flagler. ¿Se terminará el proyecto esta vez?

El cambio de imagen de la calle Flagler, en el centro de Miami, largamente debatido, alguna vez iniciado pero nunca terminado, volverá a ponerse en marcha después de que los comisionados de la Ciudad aprobaran por unanimidad el proyecto de embellecimiento de $24.4 millones.

Se espera que el trabajo de renovación comience pronto en Flagler, desde Biscayne Boulevard hasta la NW 5th Avenue. El plan, elaborado por Zyscovich Architects y financiado por Moishe Mana, cuenta con el respaldo de una coalición de comerciantes locales y la Autoridad de Desarrollo. La aprobación de la Comisión la semana pasada le permite al contratista seleccionado, Lanzo Construction, comenzar a trabajar.

La necesidad de modernizar Flagler Street ha sido discutida desde 2011. En 2016, la construcción comenzó con otro contratista, FH Paschen, pero se retrasó meses después, lo que deterioró la confianza de los propietarios en el proyecto. En abril de 2017, la Ciudad despidió a la empresa.

Varios empresarios se expresaron a favor del sofisticado plan de construir un camino sin andenes que se pudiera cerrar para festivales callejeros y se cubriera con adoquines en lugar de asfalto, una visión popular que Mana encomendó y que tiene amplio apoyo en el distrito. El diseño está pensado para ser atractivo para los peatones, un aspecto destacado por los dueños de negocios que creen que el paisaje urbano atraerá nuevos comerciantes y clientes en un vecindario en pleno centro.

“La calle podría cerrarse y podríamos tratarla como una calle tradicional del centro, y cuando tengamos eventos, podremos cerrarla a los autos”, dijo Terrell Fritz, director ejecutivo del Distrito de Mejoras Comerciales del Distrito Flagler.

El proyecto incluye aceras amplias con jardineras y mejor iluminación, y actualizaciones de infraestructura muy necesarias, como mejor drenaje.

Gary Ressler, el director del grupo Tilia, que proyecta un concepto de cervecería en Flagler, describió el proyecto como la piedra angular del crecimiento futuro del distrito comercial del centro de la ciudad.

“Nuestra visión es la revitalización integral y el renacimiento del centro de Miami”, dijo.

Los aficionados al centro de la ciudad se entusiasmaron al ver la aprobación unánime de un urbanismo que se había estancado después de retrasos en la construcción, pero el nuevo contratista ha encontrado sus propias dilaciones en otra ciudad de Miami-Dade.

Un equipo de trabajo de los propietarios seleccionó a Lanzo Construction entre un grupo estatal de contratistas precalificados.

Lanzo recientemente enfrentó críticas por su trabajo de infraestructura en Miami Beach. En marzo, los comisionados de Miami Beach observaron problemas con el contratista y autorizaron a la administración para contratar rápidamente constructores adicionales si Lanzo no cumple con sus plazos.

“Se viene construyendo cada uno de los proyectos durante un período prolongado de tiempo. Existen ciertas deficiencias y / o fallas en la conclusión del alcance del trabajo en cada uno de los proyectos”, reza una nota de los administradores de Beach del 13 de marzo. “La administración de la Ciudad ha venido trabajando activamente con respecto a estos problemas con Lanzo y ha establecido ciertas obligaciones y plazos”.

David Martínez, director de la oficina de mejoras de capital de Miami Beach, le dijo al Comité de Sostenibilidad y Capacidad de Resistencia de la ciudad en una reunión en febrero que dos proyectos en los que la ciudad se había asociado con Lanzo no estaban a la altura.

“Tenemos algunos problemas de desempeño importantes con este contratista”, dijo, describiendo una estación de bombeo dañada y un “muy, muy prematuro” agrietamiento de carreteras en las islas venecianas.

Desde esa reunión de febrero, dijo Martínez, se reparó una estación de bombeo agrietada en Palm Island sin costo adicional para la Ciudad y está en pleno funcionamiento. En cuanto a las carreteras con grietas prematuras en las islas de Venecia, dijo que la ciudad y Lanzo están buscando una solución, aunque Miami Beach aún retiene dinero de Lanzo.

“Ellos han resuelto estos problemas”, dijo. “Las cosas se están moviendo en la dirección correcta”.

Después de muchas discusiones de aquí para allá entre Miami Beach y los contratistas, la decisión final de estos últimos es que Lanzo contratará a sus propios asesores geotécnicos para hallar la mejor solución para tener una nueva carretera que dure 20 años.

“Pueden ser los dueños de su propio diseño y tener la responsabilidad del mismo”, dijo Martínez.

Bob Beaty, gerente principal de proyectos de Lanzo, le dijo al Miami Herald que su compañía ha enfrentado “problemas de diseño” en Miami Beach que ya estaban resolviendo. Reconoció que el proyecto Flagler presenta algunos retos con las líneas subterráneas de servicios que no aparecen en los planos de la ciudad, aunque dijo que no hay nada que Lanzo no pueda resolver.

“Es como espagueti ahí abajo”, dijo. “Va a ser una obra difícil, pero es un buen trabajo para Lanzo”.

Los problemas subterráneos son los que obstaculizaron al último contratista, Fritz

“Tengo la sensación de que solo nos preocuparía si el problema no se hubiera resuelto”, dijo Fritz sobre los proyectos de Beach, “y en ese caso, solo como una referencia de información”.

Los dueños de negocios del centro que ayudaron a seleccionar a Lanzo, dijo Fritz, quedaron impresionados con el “enfoque de resolución de problemas” de Lanzo.

Varios voceros se mostraron entusiasmados con las actualizaciones planificadas, que se espera que demoren aproximadamente dos años en terminarse. El financiamiento se divide entre los impuestos de la Ciudad y del condado, bonos y tarifas de estacionamiento. Los propietarios tienen la intención de gravarse a sí mismos para pagar $2 millones del valor de la obra.

La siguiente prioridad para los líderes del distrito: prepararse para dar un gran impulso a la comercialización de la calle en el período previo al Super Bowl 54, que organizará un festival de fanáticos en el cercano Parque Bayfront. Los comisionados de Miami también le dieron al distrito comercial otra bonanza inesperada el jueves cuando aprobaron el regreso del Ultra Music Festival a Bayfront en marzo de 2020. El controvertido voto advirtió la oposición firme de los residentes al acuerdo debido a la música estridente del evento de tres días enfocada hacia las torres residenciales.

El grupo empresarial Flagler cuenta con más de 100 establecimientos de alimentos y bebidas en el área. Los espacios comerciales han desaparecido y han dado paso a un creciente escenario de restaurantes y vida nocturna, con bares populares como Lost Boy Dry Goods y Mama Tried.

Y llegan más. La Biscayne Brewing Co., un comedor, Balloo: Modern Home Cooking y un nuevo bar de los propietarios de Broken Shaker se encuentran entre las nuevas empresas que abrirán pronto. Además, la Universidad Internacional de Arte y Diseño de Miami se mudará a un edificio propiedad de Mana, un inmueble de oficinas de 13 pisos desocupados en South Miami Avenue.

Los propietarios no fueron los únicos que defendían el paisaje urbano.

“El embellecimiento de Flagler, nuestra calle principal, ya no puede retrasarse”, dijo Cristina Palomo, quien vive en el centro de la ciudad. “Esta demora de varios años ha sido perjudicial para los dueños de negocios existentes durante demasiado tiempo y ha impedido que muchas nuevas empresas ingresen al área. El centro no puede desarrollar todo su potencial sin la finalización de este proyecto”.