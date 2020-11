¿Necesita hacerse una prueba de COVID antes del Día de Acción de Gracias? Le decimos adónde puede ir

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El primer Día de Acción de Gracias en medio de una pandemia en más de un siglo se acerca, justo en momentos en que los casos y las hospitalizaciones por el COVID-19 han seguido disparándose. Estos factores se combinan para crear un aumento en la demanda para hacerse exámenes diagnósticos.

El sur de la Florida se ha convertido en un ejemplo improbable de pruebas disponibles tras un rebrote del virus en el verano que llevó a la infraestructura a cargo del estado al borde de su capacidad, grandes demoras, así como un enorme atraso en las pruebas diagnósticas y en el rastreo de contactos.

Desde septiembre, el tiempo se ha podido reducir a un día o dos como promedio en los sumamente sensibles exámenes moleculares, e incluso más rápido para los exámenes rápidos de antígeno, que son menos sensibles.

Sin embargo, hacerse una prueba de coronavirus antes de un feriado no quiere decir que se podría tener una cena normal de Acción de Gracias, según Gigi Gronvall, inmunóloga del Centro para la Seguridad de la Salud del Hospital Johns Hopkins.

“Hacerse una prueba es como tomarse una foto en un determinado momento, de modo que el resultado solo es válido para ese momento, y no se puede predecir el futuro”, dijo Gronvall.

En otras palabras, si una prueba hecha el martes arroja negativa el miércoles, eso no significa que el jueves la persona no esté infectada.

Gronvall recomienda hacerse una prueba PCR además de una examen rápido de antígeno, ya que es más probable que la prueba PCR detecte una infección que no acumuló suficiente virus en la nariz como para desatar una reacción en la otra prueba.

Gronvall sugiere aumentar la ventilación del aire, y usar una mascarilla como una forma práctica para mitigar —aunque no eliminar— el riesgo de propagación del virus en una pequeña reunión por la festividad.

“Si las personas siguen estos pasos para tener reuniones dentro de la casa, es algo que le funcionará a algunas, pero no le resultará efectivo a otras”, dijo Gronvall. “Esa es la forma en que trabaja cuando no se puede afirmar con facilidad si alguien está infectado”.

El Miami Herald le preguntó a los lectores y a otros en qué sitios de pruebas diagnósticas les parecía se había hecho un buen trabajo en los condados Miami-Dade y Broward. Estos lugares, donde las pruebas se hacen sin cobrar a menos que se señale lo contrario, se recomendaron por tener las filas más cortas y los resultados más rápidos:

CONDADO MIAMI-DADE

Si está buscando programar una cita en alguno de estos lugares, o quiere encontrar el sitio de pruebas diagnósticas más cerca de usted en Miami-Dade, los funcionarios del condado recientemente crearon una herramienta interactiva que se puede descargar en internet.

South Dade Government Center: ubicado en el 10710 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189. Este lugar donde la persona no tiene que salir del auto (drive-thru) se mencionó en repetidas veces como un lugar efectivo para hacerse pruebas. Hay que hacer una cita por internet, y solo se realizan pruebas PCR con hisopos nasales (no pruebas de antígeno). Está abierto los siete días de la semana de 8:30 a.m. a 4 p.m. Cerrará a la 1 p.m. el Día de Acción de Gracias.

Centro de Convenciones de Miami Beach: ubicado en el 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139. Pocas personas elogiaron el drive-thru, que solo ofrece pruebas de PCR, pero la opción de ser examinado según el orden de llegada demostró ser popular, ya que ofrece una combinación de PCR hisopo nasal y una prueba rápida de antígeno. Un consejo: estacione en el estacionamiento de la ciudad, y cruce la calle. No hace falta cita para una prueba según el orden de llegada, que abre los siete días de la semana, de 8 a.m. a 4 p.m. Cerrará el Día de Acción de Gracias. Se recomienda una cita desde el automóvil, que cerrará a la 1 p.m. Día de Acción de Gracias. Abre los siete días de la semana, de 8:30 a.m. a 2 p.m.

Tropical Park: ubicado en el 7900 SW 40 Street, Miami, FL 33155. Similar al del sur del condado, este sitio del Tropical Park se mencionó con frecuencia como un lugar de drive-thru con una espera corta. Hace falta una cita para el examen, que es un PCR con hisopo nasal. Este lugar abre de 8:30 a.m. a 4 p.m., y cerrará a la 1 p.m. el Día de Acción de Gracias.

CONDADO BROWARD

Si quiere encontrar el sitio de pruebas de coronavirus más cerca de usted en Broward, funcionarios del condado crearon una herramienta en internet para hacerlo.

Holiday Park: ubicado en el 1150 G. Harold Martin Drive, Fort Lauderdale, FL 33304. A principios de este mes funcionarios estatales enviaron a este lugar kits para hacer pruebas rápidas de antígeno, no es necesario hacer una cita, para ir a este lugar, que abre de 9 a.m. a 3 p.m. de martes a sábado.

Miramar Youth Enrichment Center: ubicado en el 7000 Miramar Parkway, Miramar, FL 33025. Este sitio a cargo del estado tiene disponibles en la actualidad pruebas rápidas de antígeno sin necesidad de cita previa. Abre los siete días de la semana, de 8 a.m. a 4 p.m.

Vista View Park: ubicado en el 4001 SW 142 Avenue, Davie, FL 33330. Este sitio a cargo del estado, le realiza pruebas a los niños, y tiene un carril de prioridad para los estudiantes y el personal escolar. Abre de domingo a jueves, de 8 a.m. a 4 p.m.

Traducción de Jorge Posada