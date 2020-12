‘Momento histórico para Miami’: Reciben la vacuna los primeros trabajadores de la salud

La vacuna llegó oficialmente a Miami este martes y fue recibida con fuertes aplausos.

Dentro de una sala de conferencias del Jackson Memorial Hospital, uno de los centros médicos más activos durante la pandemia en Florida, Grace Meatley, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos, se convirtió en la primera persona en el área en recibir la vacuna de Pfizer BioNTech.

“Es un gran día”, dijo el Dr. David De La Zerda, director de la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial y segunda persona en recibir la vacuna. “Finalmente llegamos [a esta etapa]”.

Sin embargo, De La Zerda, quien fue la voz del hospital público en algunos de sus momentos más desafiantes de este año, enfatizó que algunos de los días más difíciles están por venir, ya que no se espera que la vacuna llegue al público en general hasta la primavera del próximo año por temprano. Después de eso, se necesita que al menos 70% de la población se aplique ambas dosis necesarias de la vacuna de Pfizer o Moderna para lograr la deseada inmunidad de rebaño.

“No quiero que la gente tenga una falsa sensación de seguridad”, advirtió.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

De izquierda a derecha: la enfermera de la cuidados de la unidad de cuidados intensivos Grace Meatley y el Dr. David de la Zerda asisten a una conferencia de prensa fuera del Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida el martes 15 de diciembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Después de que nueve empleados del Jackson recibieron sus vacunas, los médicos y administradores del hospital sostuvieron una conferencia de prensa afuera del Centro de Trauma Ryder del hospital, junto a la alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Ahí, Levine Cava, al igual que De La Zerda, recordó a la comunidad que aún no se puede cantar victoria. Le pidió a las personas que no bajen la guardia para que las autoridades no se vean obligadas a implementar nuevos cierres.

“La única forma de mantener nuestra economía activa es detener la propagación de la enfermedad tomando todos los pasos, usando nuestras máscaras, lavándonos las manos y distanciando físicamente”, dijo.

Carlos Migoya, el director ejecutivo de Jackson Health -la cadena de hospitales públicos-, dijo que sabe que algunos tienen miedo a la vacuna, pero que espera que los nueve que ya la recibieron públicamente ayuden a generar confianza y convenzan a más personas a que se la apliquen.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Sé que mucha gente duda sobre lo que hará la vacuna”, dijo Migoya. “Esperamos con esta transparencia que las personas se sientan más cómodas con lo que es y salgamos de los mitos que existen sobre la vacuna”.

El director ejecutivo de Jackson Health, Carlos Migoya, a la izquierda, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, asisten a una conferencia de prensa afuera del Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida, el martes 15 de diciembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Más hospitales en Florida recibirán la vacuna la próxima semana

Las vacunas en Jackson el martes siguieron a las primeras dosis de la vacuna Pfizer que se administraron en una farmacia especializada del Memorial Healthcare System en Miramar el lunes.

Para fines de la próxima semana, la cantidad de hospitales en Florida que han administrado la vacuna podría aumentar de cinco a más de 150, según Jared Moskowitz, director de la agencia estatal a cargo de distribuir las vacunas.

Moskowitz basó su proyección en unas 300,000 a 400,000 dosis previstas de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Moderna que llegará pronto, si es autorizada por funcionarios federales el próximo viernes.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde en West Palm Beach, el gobernador Ron DeSantis dijo que su administración aún está esperando que Pfize le indique cuántas dosis más de vacuna puede esperar para el resto de diciembre. Se suponía que Florida recibiría 205,000 dosis de Pfizer la próxima semana y luego 247,000 la semana siguiente, dijo el gobernador, pero ahora no se sabe con certitud.

La enfermera Yaimara Cruz recibe la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech en el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida, el martes 15 de diciembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Las próximas dos semanas de envío de Pfizer están en espera en este momento”, dijo DeSantis. “No sabemos si vamos a conseguirlas o no. Tenemos que esperar”.

DeSantis dijo que el retraso se debe a un problema de producción con Pfizer. “No tiene nada que ver con el gobierno federal o nada que ver específicamente con Florida. Esto es lo que está sucediendo en todo el país”, agregó.

El Dr. Hansel Tookes, profesor asistente en la Universidad de Miami que también trabaja en Jackson, dijo que tuvo “escalofríos” varias veces el martes, lo que llamó “el comienzo del fin de una lucha mundial“.

“Es un momento histórico para Miami”, dijo. “Y tengo muchas esperanzas en nuestro futuro”.

La reportera del Buró de Tallahassee del Miami Herald y el Tampa Bay Times, Ana Ceballos.