DeSantis dice que hay problemas con el suministro de las vacuna. Pfizer lo niega

Menos de una semana después de lanzar su programa para vacunar a millones de floridanos para protegerlos del coronavirus, la Florida ha tropezado con un obstáculo potencial.

El gobernador Ron DeSantis dijo el martes que la Florida podría recibir menos de las 452,000 dosis de la vacuna que el estado estaba esperando debido a un “problema de producción” por parte de un fabricante. Agregó que dos envíos de la vacuna programados para las próximas semanas están “en espera en este momento”.

El jueves, Pfizer, el gigante farmacéutico detrás de la vacuna, afirmó en un comunicado que rechazaba tal caracterización.

“Pfizer no tiene ningún problema de producción con la vacuna y no hay envíos en espera o retrasados”, dice el comunicado. “Esta semana enviamos las 2.9 millones de dosis que el gobierno federal nos pidió enviar a los lugares especificados por ellos. Tenemos millones de dosis más en el almacén, pero no hemos recibido ninguna instrucción de envío de dosis adicionales”.

La contradicción plantea preguntas sobre la coordinación entre el sector privado y los funcionarios estatales y federales a medida que el país se lanza una campaña de vacunación sin precedentes.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

La oficina de DeSantis no respondió inmediatamente a las solicitudes de declaraciones al respecto el jueves. Los alcaldes de Miami-Dade tienen un nuevo desafío COVID: llamar por teléfono al gobernador DeSantis

DeSantis dijo que el martes el estado esperaba que se enviaran 205,000 dosis de la vacuna la semana del 21 de diciembre, seguidas de 247,000 más la semana siguiente.

Mensajes encontrados

A finales de la semana pasada, Tiberius, el centro de compensación federal que el estado usa para monitorear el envío de vacunas, indicó que Florida recibiría cero dosis de vacunas de Pfizer en las próximas semanas. A principios de esta semana, la cifra del sistema se actualizó para mostrar que la Florida debía recibir alrededor de 120,000 dosis más adelante este mes. Pero eso es solo alrededor de una cuarta parte de lo que DeSantis había proyectado el martes.

“Los envíos de las próximas dos semanas por parte de Pfizer están en espera en este momento”, dijo DeSantis en West Palm Beach el martes. “No sabemos si vamos a recibirlas o no”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

La vacuna de Pfizer requiere que el paciente reciba dos dosis con 21 días de diferencia.

Una portavoz de Pfizer dijo que la compañía “seguía haciendo envíos especificados por el gobierno federal”.

La Florida no es el único estado que tiene problemas para obtener la vacuna Pfizer. Jay Inslee, gobernador de Washington, tuiteó el jueves que los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) le informaron que la asignación de vacunas a Washington “se reducirá en 40% la próxima semana y que todos los estados están observando reducciones similares”.

Los CDC no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones al respecto.

Aunque Florida comenzó a vacunar a habitantes y trabajadores de la salud esta semana, un avance notable en la lucha contra COVID-19, se desconoce buena parte del plan de vacunación del estado. Se distribuyeron más de 65,000 dosis a las cadenas de farmacias CVS y Walgreens para centros de cuidado de ancianos, según la División de Manejo de Emergencias de la Florida. Durante la próxima semana, 110 centros de atención a largo plazo serán visitados por equipos que administrarán las vacunas. Para la próxima semana, más de 170 hospitales recibirán la vacuna de Pfizer para los trabajadores sanitarios, informó agencia.

La Florida debía presentar un plan detallado al gobierno federal sobre su estrategia antes del 4 de diciembre, pero ese plan no se ha hecho público a pesar de numerosas solicitudes de organizaciones de noticias, incluidos el Miami Herald y el Tampa Bay Times.

A pesar del aparente traspiés con Pfizer, la Florida probablemente recibirá cientos de miles de dosis de vacunas más en las próximas semanas, ha afirmado DeSantis.

El estado podría recibir alrededor de 367,000 dosis de la vacuna de Moderna tan pronto como la próxima semana si el producto finalmente recibe autorización de la FDA. Un panel asesor de la entidad recomendó la autorización de la vacuna el jueves.

Esa vacuna también requerirá que los pacientes reciban dos dos con 28 días de diferencia.

Ben Conarck, redactor de el Miami Herald, contribuyó con esta información.