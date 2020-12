Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra el COVID

La distribución de dos vacunas para luchar contra el coronavirus ha provocado tanto alivio como escepticismo en entre el público. Y, desde luego, muchas preguntas.

¿Quién será vacunado? ¿Puedo vacunarme ahora? ¿Tendré que vacunarme? ¿Podré dejar de usar la mascarilla y abrazar a un desconocido?

A continuación, respuestas a algunas de estas preguntas.

¿QUIENES SERÁN LOS PRIMEROS EN VACUNARSE?

Los trabajadores de la salud y los residentes de asilos en la Florida. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) consideran que estos grupos tienen prioridad.

¿QUIENES SE VACUNARAN DESPUÉS?

En estos momentos, los trabajadores esenciales como los maestros, rescatistas, bomberos, y guardias de penitenciarías serán los próximos.

Luego, se vacunarán los adultos con enfermedades crónicas condiciones y los mayores de 65 años.

El 20 de diciembre, un panel de asesores de los CDC recomendó que los adultos de más edad, de 75 años y más, así como las personas que trabajan con el público, como maestros, policías, rescatistas, bomberos, guardias de penitenciarías, empleados del transporte público, y empleados de mercados, deberían estar en la segunda ola de vacunación.

Después vendrían los adultos entre 65 y 74 años, y cualquier persona mayor de 16 años con antecedentes médicos que los colocan en alto riesgo de complicarse por el COVID-19. Luego, los CDC recomiendan vacunar a otros trabajadores esenciales, como los de la construcción, medios de prensa, el sector legal y en el sector del manejo de aguas y de basura.

SI TENGO MENOS DE 65 AÑOS, NO TRABAJO EN UN CAMPO CONSIDERADO ESENCIAL NI ESTOY DESEMPLEADO, ¿CUANDO ME VAN A VACUNAR?

Las vacunas contra el COVID-19 pudieran estar disponibles para la población general de la Florida en febrero, dijo el gobernador Ron DeSantis.

¿POR QUE HAY QUE ESPERAR TANTO TIEMPO?

La espera podría ser aun más larga. Aunque Estados Unidos ha comprado 100 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, la compañía ya ha dicho que no puede entregar dosis adicionales de la vacuna hasta el verano, ya que otros países han comprado la mayor parte de las existencias de la compañía, según la revista U.S. News. and World Report.

¿A LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS SE LES EXIGIRÁ VACUNARSE EN EL SUR DE LA FLORIDA?

Por el momento, no.

En la actualidad, las vacunas son para las personas de 16, 18 años, y mayores. Para que los estudiantes de secundaria tengan suficiente edad para cumplir los requisitos, la opción de que se vacunen en las escuelas depende de sus padres, según los distritos escolares de los condados Miami-Dade, Broward y Monroe.

Los tres distritos declararon al Miami Herald esta semana que no planeaban que la vacuna fuera obligatoria para los estudiantes, ni siquiera cuando estén disponibles para los niños posiblemente en el próximo curso escolar.

Fernando Zulueta, jefe ejecutivo de Academica, uno de los mayores operadores de escuelas charter, dijo que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre el particular.

Los distritos escolares de Miami-Dade y Monroe no exigen que se vacunen los maestros ni el resto del personal de los planteles. Broward todavía no ha tomado ninguna decisión.

¿HAY OTRAS VACUNAS EN CAMINO?

La FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Moderna el 17 de diciembre.

La vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, podría también ser revisada por la FDA en enero para autorizar su uso como emergencia, mientras la vacuna AstraZeneca, reportó el portal Politico, podría más adelante, quizás en febrero, presentarse para ser usada como emergencia.

Hay que señalar la distinción entre los términos “uso de emergencia” y “aprobada”. Estas vacunas se usarían en situaciones de emergencia tras ser autorizadas por la FDA, lo que permite que se dispensen en casos graves, como una pandemia. Esto no significa que la FDA las aprueba para un uso habitual. La aprobación por lo general se demora mucho más tiempo, como por ejemplo, años.

¿QUIÉN RECIBIRÁ LA VACUNA de MODERNA EN LA FLORIDA? ¿DÓNDE Y CÓMO?

La vacuna de Moderna podría estar lista dentro de poco tiempo para su distribución, siguiendo las pautas de los CDC sobre quiénes serían los primeros, los segundos, etcétera.

Entre los hospitales que se espera recibirán la vacuna de Moderna están Baptist Health South Florida, University of Miami Health System, Broward Health Medical Center, Hialeah Hospital y Mount Sinai Medical Center en Miami Beach. Estos hospitales no forman parte de los cinco sistemas que recibieron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a principios de diciembre, según el estado.

¿LAS VACUNAS PFIZER Y MODERNA SON SIMILARES?

Las vacunas de Moderna y Pfizer necesitan de dos dosis y alrededor de un mes de diferencia entre una y otra dosis. Sin embargo, las exigencias de edad son diferentes. La vacuna de Pfizer está autorizada para personas de 16 años y mayores, la de Moderna se recomienda para las personas de 18 años y mayores.

¿PUEDE UNO ESCOGER QUÉ VACUNA PREFIERE?

Todavía no, pero quizás más adelante, cuando toda la población esté vacunada. Hasta entonces, las personas tendrán que aceptar lo que las autoridades de salud tengan a mano. Y si la primera dosis que la persona recibió fue de Pfizer o de Moderna, no podrá intercambiarlas. De modo que, si una persona recibe una primera dosis de Pfizer, digamos hoy, no podrá ser inoculada con una vacuna de Moderna en la segunda dosis, dijeron los CDC.

¿DÓNDE ESTÁN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN EN LA FLORIDA?

Aún no se han determinado los lugares. Las autoridades de la Florida están estudiando dónde se podrían crear sitios de vacunación masiva, similares a los sitios para realizar pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19. Uno de los lugares que se están considerando para la primavera es el recinto de la Universidad Central de la Florida (UCF).

Hasta el momento no se sabe qué lugares potenciales de vacunación se activarán en el sur de la Florida, donde el número de casos y de muertes ocupan el primer puesto en el estado.

¿TENDRÁ MI MÉDICO LA VACUNA?

El plan de la Florida comprende que los proveedores habituales de servicios médicos y hospitales selectos puedan vacunar a los pacientes si tienen que acudir a las salas de emergencia, centro de cuidados de urgencia y consultas ambulatorias.

¿TENDRÁN LAS VACUNAS FARMACIAS COMO CVS Y WALGREENS, O SUPERMERCADOS COMO PUBLIX?

Las farmacias Walgreens y CVS, que están ayudando a distribuir la vacuna contra el coronavirus en asilos y centros de recuperación, dijeron que también tendrán la vacuna en sus tiendas una vez los suministros del fármaco estén más disponibles en 2021. Otras farmacias independientes y cadenas de farmacias como Publix, Winn-Dixie, Fresco y Más, Costco y Walmart, también tendrán listas las vacunas en algún momento del año entrante.

¿COSTARÁ DINERO VACUNARSE?

El dinero de los contribuyentes es el que pagando las vacunas, hasta ahora. De modo que usted no tendrá que pagarla, con la posible excepción de gastos administrativos.

¿ES OBLIGATORIO VACUNARSE?

El gobernador DeSantis dijo que quería que la decisión fuera algo opcional en la Florida.

¿CUANTAS DOSIS DE VACUNAS PFIZER Y MODERNA NECESITO?

La vacuna Pfizer contra el COVID-19 exige que la persona se vacune dos veces, con un lapso de tres semanas. Esto quiere decir que funciona casi como la vacuna contra el herpes zóster, que exige dos dosis, aunque en ese caso tiene un período de espera de unos seis meses.

También la vacuna Moderna necesita dos dosis, con un mes entre una y otra.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.