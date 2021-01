Personas de 65 años y mayores podrán vacunarse a partir de mañana contra el COVID en Broward

El Condado Broward comenzará a vacunar contra el COVID-19 a personas de 65 años y mayores, y los interesados ya pueden hacer una cita.

“Estamos muy entusiasmados de empezar a vacunar a nuestros mayores de edad, que han sido muy afectados por el COVID-19, mientras continuamos trabajando día a día para proteger a la comunidad durante esta pandemia”, dijo la Dra. Paula Thaqi, directora del Departamento de Salud de la Florida en el Condado Broward.

Las vacunas gratuitas estarán disponibles desde el domingo en sitios de vacunación donde los que acudan no tendrán que bajarse del automóvil. Es necesario hacer antes una cita que se puede concertar por internet visitando la página web browardcovidvaccine.com, aunque el portal estuvo desactivado todo el día.

Todo el que reciba la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en uno de estos lugares deberá recibir la segunda dosis 21 días después en el Condado Broward.

El miércoles por la mañana, solo horas después que el portal para hacer las citas para las vacunas salió en vivo, tuvo serios problemas, y se vino abajo. Muchas personas reportaron errores con diversos tipos de comentarios como “su conexión no es privada”, “¡LO SIENTO!”, y “el 404 no se encuentra”, en tanto otras reportaron que no podían tener acceso al sitio web.

El miércoles por la tarde, el Departamento de Salud de la Florida en el Condado Broward dijo que el desplome ocurrió debido a la “abrumadora demanda” por la vacuna.

A partir del domingo, las vacunas estarán disponibles solo mediante cita, en los siguientes lugares:

▪ Parque Tradewinds, ubicado en el 3600 W Sample Road, en Coconut Creek.

Horas: de domingo a jueves (cerrado el viernes y el sábado): de 8 a.m. a 4 p.m.

▪ Parque Vista View, ubicado en el 4001 SW 142 Avenue, en Davie.

Horas: de domingo a jueves (cerrado el viernes y el sábado): de 8 a.m. a 4 p.m.

Desde el martes, las vacunas estarán disponibles solo mediante cita en:

▪ Parque Markham, ubicado en el 16001 W State Road 84, en Sunrise.

Horas: de domingo a jueves (cerrado el domingo y el lunes): de 8 a.m. a 4 p.m.

▪ El Hospital Broward Health también comenzará a vacunar contra el COVID-19 a personas de 65 años y más el miércoles, y ya no está aceptando citas. El hospital dijo que tiene más de 5,000 citas programadas hasta febrero.

El Departamento de Salud de la Florida en el Condado Broward dijo que esperaba que sitios adicionales de vacunación se abran en el futuro, y le pide al público que siga visitando el portal browardcovidvaccine.com para futuros lugares de citas y sus ubicaciones.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada