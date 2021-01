En pocas horas se agotó el cupo para las personas mayores vacunarse en el Jackson

En Miami, junto con otras partes de la Florida, la distribución de la vacuna contra el COVID continuó plagada el martes por largas esperas, confundiendo a los usuarios ante numerosas dificultades técnicas en los portales de inscripción.

La página digital del Jackson Health System, del Condado Miami-Dade, para la inscripción de vacunación abrió oficialmente a las 11 de la mañana el martes, pero con unos minutos de retraso. Pero algunas personas y sus familiares informaron que habían podido inscribirse tan temprano como las 9 a.m., horas antes del momento oficial anunciado.

Los usuarios tomaron las redes sociales, enviaron correo electrónico e hicieron llamadas telefónicas para quejarse de que el sitio se puso en marcha antes de lo planeado.

Una portavoz del Jackson dijo el martes por la tarde que el portal iba a ser lanzado “para las 11 a.m”. La cuenta oficial de Twitter de Jackson Health, sin embargo, informó a los usuarios el lunes que comenzaría a funcionar a las “a 11 a.m”.

“Sabiendo que otros proveedores se han visto abrumados por picos repentinos de llamadas o tráfico de internet, pudimos abrir el sistema un poco antes”, escribió la portavoz.

Esa explicación no ayudó a personas como Dianne Walsh, de 68 años y de Miami, quien dijo que trató infructuosamente de programar una cita a través del portal durante más de una hora.

Pudo llenar la la primera parte del formulario, que pide el nombre del paciente, fecha de nacimiento, correo electrónico y número parcial del Seguro Social. Pero no quedaban opciones para una cita real para su madre de 90 años, quien vive en Coconut Creek.

“Es difícil estar en estos sitios web constantemente cuando tienes un trabajo”, dijo Walsh.

También lo intentó en Broward sin suerte. Las citas de Broward Health también se llenaron en un día la semana pasada y todos los cupos están cubiertos hasta febrero.

El lunes, el Departamento de Salud de la Florida en Broward anunció que ya no tenía ninguna cita disponible en sus lugares de vacunación.

Y la demanda se hizo nuevamente evidente en los puntos de vacunación del Jackson. El presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Migoya, hizo el anuncio el lunes.

Poco después del mediodía del martes, un mensaje publicado en el sitio dijo que se habían hecho más de 12,000 citas para vacunación y que por el momento no había más cupo.

Se agregarán nuevas citas para la semana del 11 de enero, dijo Jackson, y cualquier interesado debe seguir revisando la página web del Jackson durante los próximos días. La vacuna que el Jackson está administrando es la de Pfizer-BioNTech, que requiere dos inyecciones, con tres semanas de diferencia.

Los tres sitios de Jackson, el Centro de Rehabilitación Christine E. Lynn en Miami, el North Dade Health Center en Miami Gardens y el Jackson South Medical Center en Kendall, estarán abiertos los siete días de la semana con el objetivo inicial de vacunar a 2,000 personas de la tercera edad al día.

La portavoz del Jackson, Lidia Amoretti, dijo que se abrirán espacios adicionales para citas a medida que Jackson reciba más vacunas.

La implementación se produce un día después que el gobernador Ron DeSantis presionó públicamente a los hospitales para vacunar a tantas personas como sea posible, advirtiendo que los que no hayan usando las vacunas asignadas corren el riesgo de una reducción en el suministro.

“Si hay hospitales como el Jackson que están cumpliendo o superando sus objetivos, entonces les enviaremos más vacunas”, dijo. “Si hay otros hospitales que no usan todas las vacunas que tienen, entonces en el futuro les enviaremos menos”.

Preguntas de personas mayores y familiares

Sarah Otero, de 32 años y de Doral, dijo que se enteró de que la página de inscripción del Jackson estaba funcionando a eso de las 10 a.m porque vio un tuit. Tuvo problemas para conseguir una cita incluso a esa hora, pero finalmente logró una para su padre, de 66 años.

La página indica que el el hospital debe llamarlo para confirmar la fecha y hora de la cita.

Otero dijo que el martes por la tarde su padre aún no había recibido la llamada. Y la página de confirmación que recibió agradeciéndole por reservar la cita estaba en blanco. Le preocupa que la cita no se haya hecho, pero no está segura de a quién llamar para confirmarlo.