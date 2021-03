Las noticias principales del día sobre la vacuna contra el COVID-19

Jimena Tavel es una reportera bilingüe de triple nacionalidad: hondureña, cubana y costarricense. Nació y creció en Tegucigalpa, Honduras, y se mudó a la Florida a los 17 años. Obtuvo su titulo en periodismo de la Universidad de Florida en 2018, y se unió al Herald poco después. Jimena Tavel is a Honduran, Cuban and Costa Rican journalist who writes in both English and Spanish. She was born and raised in Tegucigalpa, Honduras, but moved to Florida at age 17. She earned her journalism degree from the University of Florida in 2018, and joined the Herald soon after.