El Tai chi es una antigua práctica de arte marcial utilizada por mucha gente para mantener el cuerpo y el alma en forma. Con el Tai chi unos consiguen serenidad, otros plantarle cara a dolencias o al estrés diario. Dicen los expertos que hay que practicarlo entre dos y tres veces a la semana durante no menos de tres meses. Les presentamos los cinco mejores lugares para practicar Tai chi en Miami a precios asequibles e, incluso, gratis.

En parques del condado, Tai chi gratis para todos

Los parques del condado de Miami-Dade, el tercer sistema de parques de condado más grande de los Estados Unidos con 270 parques y 13.573 acres de tierra, es uno de los sistemas de parques y recreación más exclusivos del mundo. Cuenta con un programa de clases gratuitas de aptitud y nutrición muy completo en diferentes parques de Miami, que incluyen clases de Tai chi gratis durante todo el año. Este programa es conocido en inglés como el Community Fitness Program.

El parque de Rubén Darío, ubicado en el 9825 West Flagler Street, en Miami, ofrece como parte del programa muchas actividades de acondicionamiento físico como clases de zumba, bootcamp fitness, yoga, Tai chi y educación nutricional. Las próximas clases gratuitas de Tai chi son el día 8 de septiembre y el 3 de noviembre. Más información en el teléfono (305) 222-2194. También el Parque Gwen Cherry, ubicado en el 7090 NW 22 Avenida, en Miami, dispone de clases gratuitas de Tai chi el 25 de agosto y el 20 de octubre. Este parque también cuenta con una piscina pública. Más información en el teléfono (305) 694-4889 y piscina (305) 691-2439. Y el parque Arcola Lake, en el 1301 NW 83 Calle, en Miami, tiene las clases de Tai chi gratis el 11 de agosto y el 6 de octubre.

En hospitales, programas de Tai chi para la comunidad gratis

Cada vez hay más hospitales que incluyen la práctica del Tai chi. Pregunta en tu hospital, si quieres empezar con esta disciplina. Con años de experiencia en programas de ejercicios para la comunidad el Baptist Health es uno de los hospitales con más experiencia en proveer clases de Tai chi gratuitas en el sur de la Florida. HospCommunity Exercise Programs consta de clases de ejercicios gratis para la comunidad con instructores de grupo certificados, que te ayudan a llegar una vida más saludable, en diferentes lugares y horarios. No es necesario registrarse con antelación.

El Baptist Medical Plaza en Westchester, ubicado en 8820 SW 40 Calle, Suite 400, ofrece clases los lunes y miércoles, de 1 a 2 p.m. ó de 2 a 3 p.m.; o los martes y jueves, de 1.30 a 2.30 p.m; o bien los viernes, de 10 a 11 a.m. En Deerwood Park, ubicado en el 14445 SW 122 Avenida, Miami, es los lunes y los miércoles, de 5.30 a 6.30 p.m. o los martes y jueves de 9 a 10 a.m. Y en el Baptist Medical Plaza, en Doral, ubicado en el 9915 NW 41 Calle, Suite 210, son los martes y jueves de 10.30 a 11.30 a.m. o de 11.30 a 12.30 p.m. Más información: enviar un correo electrónico a exercise@BaptistHealth.net o en el teléfono (786) 467-5680.

En Coral Gables y South Miami, ciudades con tradición en Tai chi

Probablemente entre las ciudades con más tradición en la práctica de esta disciplina marcial en el sur de la Florida destacan Coral Gables y South Miami. Por supuesto, que también toda Miami Beach, pero esa zona merece un artículo aparte por ser tan extensa. La organización americana sin ánimo de lucro Taoist Tai Chi Society USA recomienda las clases que se llevan a cabo en South Miami, ubicado justo al este de la autopista US 1, cerca del South Miami Hospital y de la estación South Miami Metrorail, concretamente en el 6304 SW 78 Calle, que ofrecen clases para varios niveles, incluidos principiantes. Puedes unirte a las clases en cualquier momento. Hay clases todos los días menos los domingos y lunes. Los sábados hay puertas abiertas para practicar. Y el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de agosto hay jornada de puertas abiertas. Más información en el 305 598 3959.

También, Tai chi South Florida, dirigido por el reconocido instructor Tony García, quien ha dado clases en UM de Tai Chi Chuan-Chi Gong, recomienda varios lugares. En Coral Gables, Osher Lifelong Learning Institute, localizado en el 1550 Brescia Ave., que empieza sus clases en septiembre, cada lunes y miércoles de 1 a 2 p.m. Más información: (305) 284-6554. En Coral Gables Congregational Church, en el 3010 De Soto Blvd., las clases son cada martes y jueves, de 1 a 2 p.m., en la sala de música. Más información: (786) 286-7857. Más información https://taichisouthflorida.com y en https://www.taoist.org/usa/locations/miami-south-miamicoral-gables/.

En el Doral y Sweetwater, Tai chi para los que trabajan todo el día

Cada martes y jueves, de 6 a 8 p.m., el centro de IParty, localizada el 8726 NW 26 Calle, suite 19, ofrece clases de Tai chi, certificadas por la asociación Taoist Tai Chi Society USA. El martes 28 de agosto tiene una jornada de puertas abiertas para todos aquellos que quieran iniciarse en esta disciplina marcial. Más información en el teléfono (305) 598-3959. Y en Sweetwater, el Gold Coast Aikikai, situado en el 8482 SW 8 Calle, cuenta con clases de Tai chi todos los martes y jueves, de 7 a 8 de la tarde. Y para el 25 y 26 de agosto tienen preparado un taller de Tai chi. Más información en el teléfono (305) 264-1773 y (786) 245-9035.

Miami Elks Lodge Home, en West Kendall

Localizado en Sunset Drive, en el 10301 SW 72 Calle, #948, ofrecen clases para principiantes y todos los niveles. Son clases abiertas, puedes incorporarte cualquier día y a cualquier hora programada. Aquí las clases son de lunes a jueves, el horario varía entre las 10 a.m. y las 6.30 p.m. Este centro pertenece a la red de Taoist Tai Chi Society USA, por lo que al ser una organización sin ánimo de lucro la gente contribuye con donativos. Tienen programado una jornada de puertas abiertas el lunes 10 de septiembre y no ofrecen clases ni el Día de la Hispanidad, el 8 de octubre, y el día de navidad, 24 de diciembre. Más información en el teléfono (305) 598-3959.

Twitter: @IsabelOlmos