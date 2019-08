El próximo O Cinema abre sus puertas en un lugar de South Beach muy conocido por los cinéfilos

Vivian Marthell y Kareem Tabsch cofundadores de O Cinema. jking@miamiherald.com

El teatro sin fines de lucro O Cinema, que abrió sus puertas en el 2011 y se ha convertido en un bastión para el cine alternativo e independiente en Miami-Dade, se muda a un lugar más amplio pero ya conocido en South Beach.

Kareem Tabsch y Vivian Marthell, cofundadores de O Cinema, serán los encargados de las operaciones del Miami Beach Cinematheque a partir del 1 de agosto y que está localizado en 1130 Washington Avenue.

Con nuevo nombre, O Cinema South Beach, proyectará estrenos, películas extranjeras así como de tema alternativo siguiendo la tradición que comenzó en su antigua locación en Wynwood. El cine, que ayudó en el resurgir de las artes y la cultura del distrito, cerró en marzo debido a que el espacio fue convertido en un edificio de 189 apartamentos.

Dana Keith abrió la Cinematheque en Española Way en 2003 para proveer un lugar permanente a la Miami Beach Film Society, la cual fundó en 1993. El cine fue trasladado en el 2010 a su actual espacio en Washington Avenue dentro del edificio histórico de City Hall. El lugar, con espacio para 75 asientos, sirve también como lugar para eventos, galería para exhibiciones relacionadas con el cine y como archivo de libros históricos de cine y material de referencia.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

A pesar del nuevo nombre, Keith continuará la programación de Miami Beach Film Society en O Cinema South Beach como por ejemplo la colaboración con Wolfsonian-FIU para el programa ‘Museum and a Movie” (Museo y una película) y su serie “Speaking in Cinema” (Hablando en cine) que está asociada con críticos locales e internacionales así como con cineastas para llevar a cabo discusiones de su trabajo.

La ciudad informó a Tabsch y Marthell que su arrendamiento no podría ser renovado porque el edificio, que era la estructura del antiguo Byron Carlyle Theater, tiene más de 40 años y necesita recertificación. La ciudad ha recibido dos ofertas para re desarrollar la propiedad: Una de ellas propone un hotel de 11 pisos, la otra propone un edificio de apartamentos de unidades pequeñas (microunit).

Tabsch dijo que cualquier proyecto que acabe construyendo en el lugar se le requerirá que tenga un espacio cultural de 10,000 pies cuadrados -y el que potencialmente podría incluir una reencarnación de O Cinema Miami Beach.

De acuerdo con Tabsch, la nueva programación de O Cinema South Beach incluye el éxito del Sundance Film Festival, The Mountain con la actuación de Jeff Goldblum (apertura el 9 de agosto); el documental This Changes Everything, que explora la crisis del calentamiento global (16 de agosto); Honeyland, un retrato real de un librero de macedonia y su lucha con los vecinos (16 de agosto); y el nuevo y restaurado filme Apocalypse Now (sin fecha).

El lugar también será el escenario oficial para el Slamdance Miami Film Festival, que se llevará a cabo del 28 al 30 de mayo del 2020 y continuará su colaboración con Oolite Arts para proyectar películas hechas por, para y sobre artistas.