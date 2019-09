Una cerveza basada en el refresco favorito de los cubanos y hecha con ingredientes secretos

La compañía dueña de Iron Beer y Beat Culture Brewery colaboró en la creación de la cerveza inspirada en el popular refresco latinoamericano. Foto de cortesía

Si Leonardo da Vinci hubiera pintado ‘La útima cena’ de los refrescos latinoamericanos, la figura central seguro que sería Iron Beer.

Es la Coca-Cola de Miami, el refresco que no falta en las fiestas cubanas junto con los pastelitos y las croquetas. No es una cola y no es root beer. El logo del torso de un hombre musculoso en rojo y amarillo que aparece en la lata de Iron Beer, da a entender que es una bebida que se va a abrir su propio camino -un camino atrevido, sin camisa, en donde puedes mostrar tu musculatura y a la vez mantener tu peinado con brillantina al estilo de George Clooney.

Lo que no es Iron Beer, es cerveza. ¿Pero qué pasaría si fuera?

Esa es la pregunta que Miami’s Beat Culture Brewery le hizo a los dueños del refresco cubano que lleva 102 años en el mercado, y cuyo negocio está localizado en Doral desde que huyeron de la isla, con la receta original en la mano, después de la revolución.

Y los dueños también se hicieron la misma pregunta.

De manera que Beat Culture fabricó Iron Ale, bendecida por los dueños de Iron Beer, y fabricada con esos ingredientes secretos. Beat Culture lanzará la cerveza al mercado el 12 de octubre en su cervecería, tanto de barril como en clásico six pack (envase de seis) con botellas de 12 oz. cada una.

‘Tienes el mismo olor. Tienes el sabor. Sin dudas se nota la influencia de Iron Beer”, dijo el jefe de producción y co dueño Erik Durr.

Beat Culture ha encontrado la forma de hacer que todos esos sabores interesantes se mezclen agradablemente. Crearon la creveza con sabor a pastelito de guayaba en colaboración con el dueño de la compañía de entretenimiento de medios sociales Only in Dade. Fabricaron una cerveza Badia artesanal utilizando el sabor agrio de la naranja y el cilantro. Y están trabajando en una cerveza con sabor a especia de calabaza, la Extra Basic Imperial Stout, utilizando la misma mezcla que utiliza Misha’s Cupcakes en sus postres.

El segundo lote de Only in Dade, IPA de batido con sabor a pastelito de guayaba, fue lanzado el 14 de septiembre junto con pastelitos de guayaba de Vicky Bakery.

“Realmente disfrutamos la idea de colaborar”, dijo Durr.

En cuanto a la Iron Beer, ellos querían que los dueños se unieran.

Uno de los dueños de Beat Culture, Alan Espino, llamó a Sunshine Bottling Co., una compañía familiar que ha sido dueña de esta marca desde 1960. Cuando les contó la historia -la cervecería fue fundada por tres hombres nacidos en Miami Springs y otros 21 miembros de la familia que invirtieron en ese sueño- decidieron unirse. Incluso lo pronunciaron bien E-ron bear, como si lo estuvieran dicendo en español.

“Cuando los conocimos, olvídate, era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Son totalmente Miami. Comenzaron desde abajo y ahora están aquí”, dijo Teresa Mesa, vice presidenta de la compañía desde hace 24 años, y quien también es fan de la música de Drake.

Iron Beer los puso a prueba. En su primera reunión Mesa envió a Espino y Durr con latas de la bebida y una asignación: averiguar qué había en la receta que solo sabían los miembros de la familia Blanco, que son los dueños de Iron Beer. Regresaron con una lista de sabores y tanto la familia Mesa como la Familia Blanco estuvieron de acuerdo.

“No queríamos hacer una versión con alcohol de Iron Beer”, dijo Espino. “Queríamos hacer una cerveza con influencias de Iron Beer”.

Detalles: Beat Culture, 7250 NW 11th St., Miami

Iron Ale estará disponible a partir del 12 de octubre.