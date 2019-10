Merengue, salsa o croquetas: ¿qué te gusta? Aquí varios clubes para todos los gustos

SHARE COPY LINK

A Miami no le faltan lugares donde ir a bailar, y en casi todos ellos se puede escuchar salsa o merengue. Puede ser un poco abrumador incluso para los locales que crecieron entre Ball & Chain y el Club Típico Dominicano.

Para ayudarles a planificar un programa para gozar de la rumba perfecta, tomamos una página de Spotifyy organizamos algunos de los mejores club latinos según el estado de ánimo.

Ya sea que quiera aprender a bailar salsa como un pro en La Pequeña Habana, bailar con un presupuesto limitado en Kendall o moverse al son de Juan Luis Guerra después de cenar la mejor comida dominicana en Miami, las siguientes alternativas pueden ser de utilidad.

La Cocina Cocteleria: Cuando decide salir a divertirse después de visitar a sus abuelos en Hialeah

La Cocina Cocteleria es lo nuevo en Hialeah —y el único— bar de cócteles artesanales. De los mismos dueños de LoKal, Spillover y Kush, este local celebra todo aquello por lo que se distingue Hialeah con tragos inspirados en el vecindario.

1000 East 16th St., Suite #305, Hialeah; www.lacocinahialeah.com

Ball & Chain: Perfecto cuando quieres lucir tu ‘lado’ de la calle ocho

Este club, una institución en la Calle Ocho, ha puesto a bailar a la gente desde 1935. Para disfrutar de salsa en vivo -y clases de salsa- en el patio y probar los mejores mojitos de La Pequeña Habana.

1513 SW 8th St., Miami; www.ballandchainmiami.com

Mango’s Tropical Café: Ideal para mostrarle a tus amistades del centro de los Estados Unidos un poco de chusmería

Es verdad que es una trampa para turistas, pero también es muy divertido: los disfraces, la música, las fiestas de solteros o solteras. Para muchos locales, Mango’s es una delicia y un buen sitio para llevar a esas amistades de fuera de la ciudad que aún se vuelven locos cuando escuchan la canción “Danza Kuduro”.

900 Ocean Dr., Miami Beach, FL; www.mangos.com

Café La Trova: Ideal si sientes nostalgia por Cuba pero eres un poco snob con la comida

¿Quieres bailar como si estuvieras en La Habana Vieja pero sin salir de los Estados Unidos? Café La Trova está diseñado como si fuera la esquina de una calle de Cuba, incluyendo un carro de los 50 y una cuerda para colgar ropa que va de un lado del edificio en “ruinas” al otro. Los fines de semana hay bandas de música locales en vivo, y los cócteles vienen servidos en chancletas. Pero cuidado, este lugar no es la cocina de tu abuela. Los platos han sido cuidadosamente curados por la premiada chef Michelle Bernstein -imagínese croquetas de jamón serrano y jalea de higos.

971 SW 8th St., Miami, FL; www.cafelatrova.com

TuCandela: Ideal cuando quieres descorchar botellas... en Kendall

El año pasado abrió en el centro comercial Town & Country de Kendall el club latino favorito de Brickell. Los miércoles las damas beben gratis antes de la medianoche y algunas bebidas están a $5. Los jueves, las damas beben gratis hasta las 2 a.m., la botella cuesta $150 y por $35 hasta la 1 a.m. puedes beber todos los cóteles que quieras. Los viernes puedes utilizar una hookah gratis con la compra de una mesa y hay especiales BOGO en algunos tragos. La lista de especiales parece no tener fin.

8405 Mills Dr. Suite 208, Kendall, FL; www.tucandelabarkendall.com

Club Típico Dominicano: Ideal si quieres mofongo acompañado de merengue

Desde hace más de tres décadas, este lugar en Allapattah ha sido el atractivo de aquellos locales que saben a dónde ir. Sus platos son auténticamente dominicanos, hay música latina y un ambiente de fiesta ideal -después que cae la noche. El mofongo es uno de los mejores, pero si se excede luego no va a poder bailar.

1344 NW 36th St., Miami, FL; www.clubtipicodominicano.com