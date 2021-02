¿Quiere encontrar pareja o una nueva amistad? Pruebe con estas apps gratuitas

Las relaciones humanas conforman una importante esfera de nuestra vida, pero es un aspecto que con la vida agitada que llevamos, quedan postergadas ante otras responsabilidades, para sumirnos en una existencia solitaria. Y como dice el refrán que “la soledad es mala consejera”, debemos buscar ayuda, y la tecnología es una herramienta fundamental para solucionar este problema.

Estas apps gratuitas forman parte de un amplio universo de posibilidades que nos permiten explorar y ponernos en contacto con otras personas, no solo con la idea de iniciar una relación romántica, sino también para fomentar amistades con seres humanos afines a nuestras ideas y sueños.

Tinder. Una de las más populares, con millones y millones de citas efectivas hasta la fecha, según sus creadores. Favorita de los jóvenes, pero también de otros grupos. Tal vez su facilidad de operación sea el motivo de su popularidad. Basada en la mutua aceptación del like y el superlike que abre el camino a la relación. Tiene opción de pago. Contiene anuncios y ventas indirectas. Google Play y Apple Store.

Lovoo. Está considerada como una de las apps para relaciones más efectivas en estos momentos. Independientemente de que deseemos encontrar pareja estable, ocasional o conocer gente nueva, hay de todo y para todos. Según sus programadores, han logrado 35 millones de citas efectivas y 250 millones de mensajes mensuales. Tiene opción de pago. Contiene anuncios y ventas indirectas. Google Play y Apple Store.

Bumble. Aunque está disponible para todos, se considera básicamente para las mujeres, quienes tendrán que dar el primer paso y enviar el primer mensaje. Si el hombre no responde en 24 horas, se pierde la posibilidad de conectar. La función de temporizador incluido es muy apreciada. Como la fémina es la decidida, Bumble tiende a eliminar a los hombres inseguros. Pero, repito, es utilizable por todo el que lo desee, para conquistar, charlar y flirtear. Contiene ventas indirectas. Google Play y Apple Store (solo iPhone).

Happn. Otra app que está de moda, y muchos aseguran que funciona, con 95 millones de miembros. Es bastante similar a Tinder, pero opera de forma diferente, pues no muestra personas que radican en un radio cercano al que busca, sino los usuarios con los que se ha cruzado en el camino. Una vez que aparezca el perfil de una persona que nos interesa, se envía un like como preludio. Si el ‘liking’ es mutuo, se podrá charlar o realizar una videollamada. Con ventas indirectas. Google Play y Apple Store.

Reticode. Esta es la mejor herramienta de búsqueda ara los que tienen el tiempo contado y no les queda respiro para saltar de app en app. Reticode es una app totalmente gratuita con un análisis detallado de las mejores aplicaciones para encontrar pareja en la actualidad. Una guía detrás de la cual hay un equipo dedicado que analiza y califica las más efectivas, e incluso ofrece técnicas y consejos (!!!) para tener éxito en el “ligue” a distancia. iPhone, iPad y Apple touch. Apple Store. Contiene ventas indirectas.

Espero que alguna de estas propuestas le funcione, o al menos le sirva para una búsqueda más amplia. Y un par de consejos también: sea sincero, abierto y optimista, exija lo mismo de la persona elegida y no le tema al fracaso. El segundo: no proporcione más información de la necesaria mientras no haya confianza y conocimiento mutuo. Recuerde que los piratas cibernéticos están en todas partes. Buena suerte.