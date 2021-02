¿Wynwood, South Beach, Miami Lakes? Cervecería quiere que este suburbio sea genial

HANDOUT

Después de años de ayudar a edificar algunos de los bares y clubs más populares de todo Miami, desde Sweet Liberty a Eleven, Mauricio Lacayo se preguntó un día: ¿Por qué Miami Lakes no puede tener uno de estos formidables nuevos lugares?

Su vecino de Miami Lakes, Julio Cabrera, el maestro de coctelería a cuya gestión se debe el éxito del aclamado Little Havana lounge Café La Trova, pensó lo mismo. Por suerte, la firma urbanista propietaria de terrenos de la ciudad, la familia Graham, decidió que ya era hora de que Miami Lakes tuviera algo más que otra cadena de restaurantes.

Chela’s Beer Garden, que abrió este 11 de febrero, es un audaz nuevo experimento entre algunos de los principales profesionales de hostelería de Miami, y tratará de saber si los residentes de Miami Lakes están cansados de tener que atravesar todo el condado para disfrutar de un buen trago y de un alegre ambiente de diversión.

Lacayo, Cabrera y el fundador de Purdy Lounge, Dan Binkiewicz, se asociaron para comprar el difunto restaurante mexicano On The Border en plena Main Street de Miami Lakes. Esperan convertirlo en el próximo lugar de moda de la ciudad, si no es para los turistas, para los residentes en el corazón de este suburbio del noroeste de Miami-Dade.

Lacayo, que es copropietario del cercano bar-restaurante The Bend con otro socio en este proyecto, Landy Lamas, construyó el primer bar de cerveza de barril de Miami Lakes. Escogieron personalmente las cervezas y los vinos. Entretanto, Cabrera, inmigrante cubano que llevó su cultura cantinera cubana a La Trova, aprovechará sus dos años de experiencia como director de bebidas en el centro turístico de Cancún, Grand Fiesta Americana.

Para encargarse de la parte culinaria, Lacayo llevó a un viejo conocido, Daniel González, que es dueño de HotLime una fusión de cocina mexicana y peruana que queda en el Design District. Una magnífica selección de tacos y ceviches se destacan en el menú.

Miembros de la familia Graham visitaron La Trova en 2019 y habían estado hablando con Lacayo y González sobre llevar algo similar a Miami Lakes. Esperan que si los residentes del área responden, los seis meses que Chela’s se ha propuesto como prueba, se conviertan en algo permanente.

CHELA’S BEER GARDEN

Dirección: 15301 NW 67 Avenue, Miami Lakes

Horas: de 4 a 11 p.m., de jueves a viernes; de 11 a.m. a medianoche, sábado y domingo

Más información: ChelasBeerGarden.com

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada