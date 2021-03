Restaurante Genuine Burger abre en Miami. Así es como puedes conseguir uno a domicilio.

El BBQ Brisket Burger de Genuine Burger

Si quieres probar las últimas creaciones de Michael Schwartz, ahora ni siquiera tienes que salir de casa.

El chef de Michael’s Genuine, Amara, Traymore y Tigertail + Mary acaba de asociarse con REEF NBRHD Kitchens para poner en marcha su primer concepto de entrega a domicilio, Genuine Burger.

Según Schwartz, era el momento oportuno para introducirse en el sector de entrega a domicilio de la comida casera por excelencia.

“La comida para llevar y el reparto se han disparado de forma vertiginosa, pero su trayectoria era bastante buena antes del COVID”, dijo. “Pero hay un arte para hacerlo bien. Asociarnos con una empresa centrada exclusivamente en el reparto nos dio una plataforma para descubrirlo.”

Uno de los primeros pasos fue el menú. Solo había una hamburguesa en el menú de Michael’s Genuine, así que hubo que ser creativos e idear nuevas recetas.

“Nos divertimos con ello”, dijo. “Se nos ocurrió un bollo estupendo con un toque ácido. Mezclamos y molemos nuestra carne”.

He aquí algunas de las opciones que el equipo ha ideado: El Secret Burger, con queso americano derretido, aros de cebolla fritos y crujientes, panceta al manzano, aderezo ranch, tomate tradicional, rodajas de pepinillo medio agrio, lechuga y cebolla roja. El BBQ Brisket Burger, con cebolla caramelizada, queso americano derretido y pechuga ahumada con glaseado de barbacoa. Incluso hay un Pork Belly Genuine Burger con una hamburguesa de ternera, cebolla caramelizada, queso suizo, panceta de cerdo glaseada a la barbacoa y huevo frito.

Y si no comes carne, no te preocupes: el menú también incluye un Impossible Burger.

Las guarniciones incluyen papas fritas con trufa, aros de cebolla y alitas de chile dulce con tahina, con galletas de chocolate rellenas de postre, porque si vas a derrochar... derrocha.

El pedido se realiza a través de tu aplicación de entrega favorita (DoorDash, GrubHub, Postmates, etc.). En Uber Eats, por ejemplo, las hamburguesas cuestan entre $9.50 y $14; también puedes pedir dos hamburguesas, dos bebidas y una guarnición y postre para compartir por $32.

Aunque él cree que la popularidad de la entrega a domicilio continuará después de la pandemia, a Schwartz no le preocupa que los comensales pierdan el interés por comer fuera.

“No creo que la entrega vaya a sustituir a los restaurantes”, dijo. “Siempre hay un lugar para los restaurantes. Los restaurantes van a volver con fuerza debido al aspecto social. Comer fuera nunca va a desaparecer”.

