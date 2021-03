En este restaurante de Miami Beach puedes imaginarte que estás en un café de Tel Aviv

Según los propietarios, el menú es el mismo que el de una cafetería de Tel Aviv.

Hay vida mediterránea más allá del hummus y el falafel, y una nueva cafetería de South Beach está listo para mostrarla.

Omer Horev (fundador de Pura Vida Miami) y Sam Gorenstein (My Ceviche) acaban de abrir Abba Telavivian Kitchen en el barrio de South of Fifth de Miami Beach.

La apertura es una especie de regreso a casa para los empresarios de la hostelería.

“Sentimos que cerramos el círculo, abriendo un restaurante que refleja lo que nos gusta comer en casa en un barrio que sentimos como nuestro hogar”, dijo Horev, que dejó Israel para venir a Miami hace 15 años y convirtió Pura Vida Miami en una marca de estilo de vida. “Damos la bienvenida a nuestros vecinos para que sientan que Abba es su hogar también”.

Gorenstein, quien abrió su primer My Ceviche en una ventanilla de servicio para llevar en Washington Avenue y Second Street, se crió comiendo los platos sirios de sus abuelos y está deseando compartir sus favoritos: “Esto es lo que cocino en casa para mi familia y amigos”.

Estos restaurantes son un éxito en Nueva York. ¿También Miami los amará?

La terraza exterior de Abba. También hay asientos de bistró en el interior.

La nueva cafetería tendrá capacidad para unos 50 comensales en el interior y en el exterior, en una terraza. Por el momento solo sirve desayunos y almuerzos, pero en el futuro se añadirá un menú para la cena.

Abba se enorgullece de combinar los sabores de Oriente Medio, el norte de África, Siria, Europa e incluso América Latina. Para desayunar, puedes elegir repostería casera: croissants de za’atar y limón, pan de plátano con tahini y nueces, y un hojaldre israelí llamado bureka con todo tipo de rellenos. Si tienes más hambre, piensa en un plato de huevos como la shakshuka (huevos escalfados, salsa de tomate y pimienta, aceite de oliva con pimienta de Alepo y hierbas). O haz como si estuvieras en Tel Aviv y pide el TLV Breakfast, con salmón curado con cítricos arak, dos huevos, labneh, aceitunas curadas, ensalada shuk, hummus, cebollas encurtidas y un bagel de Jerusalén tostado. (No se deje engañar por la forma: son más largos y delgados que los bagels americanos.)

El almuerzo es como el que se encuentra en una cafetería de Tel Aviv, con un énfasis en las verduras frescas y muchas opciones de pescado. Hay un montón de ensaladas: Ensalada Shuk con tomate, pepino, cebolla, zumaque y hierbas; un clásico Fattoush; una “César” israelí de col rizada y lechuga romana, feta desmenuzado, pistachos, rábano, pita crujiente y tahini verde; y Sabich, que consiste en berenjena asada al fuego con ensalada shuk, huevo duro, rábano, zumaque y aderezo de tahini.

También encontrará pitas rellenas de falafel y kofta de cordero y bagels de Jerusalén abiertos con aguacate, huevo y queso feta, así como hummus, rúcula, tomate y tahini.

Entre los platos principales figuran el shashlik de pollo al zumaque, el branzino entero asado al fuego y la pesca del día asada en la sartén. La carta de cervezas y vinos incluye vino israelí. A partir de las 4 p.m., el menú del atardecer incluye una selección limitada de aperitivos, además de cerveza y vino.

Desayuno en Abba Telavivian Kitchen en South Beach.

Abba Televivian Kitchen

Ubicación: 864 Commerce St., Miami Beach

Horario: 8 a.m.-7 p.m. diariamente. Desayuno 8-11:30 a.m.; almuerzo 11:30 a.m.-4 p.m.; horario del atardecer 4-7 p.m. ; ww.abbatlv.com

La terraza de Abba Telavivian Kitchen.

¿Es Wynwood el destino gastronómico de moda en Miami? Mira todos estos nuevos restaurantes