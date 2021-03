Los cinco mejores espectáculos y eventos este mes en Miami. ¡Algunos gratis!

Cada día Miami ofrece más ofertas de espectáculos al aire libre, interactivos y en streaming, algunos gratuitos, respetando al máximo el distanciamiento físico. Les presentamos los cinco mejores espectáculos de todo tipo este mes de marzo en Miami.

Durante la representación teatral te mueves en grupos pequeños alrededor del campus del Adrienne Arsht Center donde se encuentran eúnen ​las pistas para resolver este atraco. Cortesía/Art Heist Experience

Art Heist Experience llega a Miami, el teatro interactivo al aire libre del Adrienne Arsht Center

En este teatro interactivo al aire libre con un elenco de actores locales, te puedes meter en la mente de un criminal muy especial. Esta experiencia teatral es una historia basada en el robo de arte más grande de la historia, que tuvo lugar el 18 de marzo de 1990, cuando dos ladrones disfrazados de policías entraron en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en medio de la noche diciéndoles a los vigilantes que estaban investigando un disturbio. Robaron pinturas de Rembrandt, Vermeer y Monet. Las piezas valoradas en $500 millones no han sido encontradas y los ladrones siguen desaparecidos. La obra se representa desde el 18 de marzo hasta el 4 de abril de 2021 con la distancia física asegurada. Durante la representación teatral te mueves en grupos pequeños alrededor del campus del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, donde se encuentran las pistas para resolver este atraco real escenificado en cinco espacios transitables diferentes. No hay dos actuaciones iguales, ya que los actores improvisan con cada interacción con el público. La entrada cuesta $43 los jueves y $48 de viernes a domingo. Más: Tickets: www.arshtcenter.org o a través de la taquilla del Adrienne Arsht Center llamando al (305) 949-6722.

Centro Cultural Español presenta inspirador Documental sobre la mujer gratis. Cortesía/Centro Cultural Español

Centro Cultural Español presenta inspirador Documental sobre la mujer gratis

Original, motivador e inspirador. El documental ROL & ROL, de la directora Chus Gutiérrez, en streaming los días 18 y 19 de marzo, ayuda a las mujeres, y también a los hombres, a entenderse mejor en todos los sentidos, personal y profesionalmente. Recoge testimonios de mujeres líderes en la actualidad. Políticas, economistas, científicas, escritoras, artistas, activistas sociales, entre otras, dan a conocer cuáles han sido sus modelos y cómo han construido su identidad y, también, analiza cómo son percibidas por la sociedad. La directora de cine y documentalista española es consciente de la gran importancia de los modelos y de la fuerza que tiene poder sentirse identificada con una mujer igual a una misma. Es una auténtica reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación, la publicidad y la ficción en la construcción de modelos de rol femeninos. Gutiérrez apunta con precisión cómo los roles afectan a la manera de pensar de la sociedad y a la toma de decisiones vitales y profesionales de las mujeres, y también de los hombres. ¡No te lo pierdas!, porque como dice Gutiérrez: “Si puedes verlo, puedes llegar a serlo”. Hay que registrarse para obtener el código de acceso. Más: https://ccemiami.org/evento/rol-rol-documental/ y https://vimeo.com/516773426

Artechouse Miami, el espectáculo interactivo surrealista “Aqueous” para toda la familia

Artechouse, el primer espacio de arte innovador de la nación dedicado al arte digital y experimental con múltiples ubicaciones en Washington D.C., Nueva York y Miami, te sumerge directamente en las profundidades del agua y en el vasto horizonte del océano, y te calma el espíritu al escuchar el burbujeante flujo de un arroyo o la sensación de paz y relajación que infunde el agua. Esta es una de las alternativas más seguras y divertidas para toda la familia en La Playa. Hasta el 14 de abril está presentando el espectáculo Aqueous, una instalación multimedia inmersiva y surrealista inspirada en las cualidades calmantes del color azul. Este espectáculo consta de tres instalaciones distintas con una experiencia elemental: Tierra, agua y aire, jugando con los límites de nuestra percepción de color. Al salir del espectáculo no solo tendrás una sensación infinita de calma, sino que además abre tu conciencia sobre la importancia de preservar este preciado recurso natural. La instalación de Agua Haiii fue creada en colaboración de la artista Haiiileen y Submerged Dream con el artista Alvin Hernández. Ahora hay un descuento especial para las familias que quieran ir entre semana: 20% de descuento2 adultos y 2 niños). Más: www.artechouse.com/location/miami/

Fairchild “Dinner in the Garden” con famoso chef Ben Robinson. Cortesía/Fairchild Garden

Gran espectáculo gastronómico: Fairchild “Dinner in the Garden” con famoso chef

Este año la famosa gala de recaudación de fondos de Fairchild Garden se lleva a cabo en medio de este espectacular oasis tropical, donde filántropos y líderes comunitarios del sur de la Florida se dan cita para apoyar a las iniciativas científicas, educacionales, de conservación e investigación en horticultura. La cena corre a cargo del famoso chef Ben Robinson de la exitosa serie de BRAVO TV, Below Deck, el 20 de marzo de 2021. “Dinner in the Garden” consta de un menú de degustación de precio fijo y una demostración de cocina en vivo a cargo del chef Ben Robinson, seguida de una subasta silenciosa y de una breve sesión de preguntas y respuestas con el chef Ben. La experiencia gastronómica presenta platos que van desde gazpacho frío con parmesano Tuile; Tartar de pargo local con puré de maíz dulce cítrico y rollo de frijol daikon; Costilla estofada con demi glaze de ternera y mezcla de hongos; Y pastel de chocolate sin harina con panna cotta de vainilla y ganache. Más: Para reservas y boletos comunicarse con Susannah Shubin en sshubin@fairchildgarden.org o www.fairchildgarden.org/events/celebrity-chef-dinner-chef-ben-robinsion

Conciertos gratis en Doral

El popular The Yard de Doral presenta cada mes joyas musicales locales en el escenario al aire libre con géneros van desde el son cubano hasta el flamenco español, el jazz y las nuevas estrellas del rock de Miami. El 18 de marzo, a las 7 p.m. se presenta la puertorriqueña Raquel Sofia, nominada al Grammy Latino y una de las artistas latinas modernas más destacadas de Miami, que ha interpretado coros tanto para Shakira como para Juanes. El 19 de marzo, a las 8 p.m. tocan los miembros de Lemon City Triocon su música soul con vibraciones de rock y ritmos hip-hop. El 20 de marzo, a 8 p.m., música en vivo con Ensamble 7/4. El 21 de marzo, 4 p.m., es el turno de DJ Xtreme. Madd Jazz trae sus nuevas versiones de los clásicos del jazz, el funk y el pop llenos de energía juvenil y arte musical, el 25 de marzo, a las 7 p.m. Cortadito, que toca el 26 de marzo, a las 8 p.m., recuerdan a Buena Vista Social Club. Y el 27 y 28 de marzo, se presenta Afro-Colombiano Grupo Barrio Abajo, a las 8 p.m., y 80’s Vibes con DJ Omar Leon, a las 4 p.m., respectivamente. Más: www.thedoralyard.com/events.

Twitter: @IsabelOlmos