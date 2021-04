¿Quieres disfrutar de un brunch de Pascua? Estos restaurantes de Miami tienen menús especiales

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El próximo domingo es Pascua Florida, y si estás cansado de comer en casa, hemos seleccionado una lista de restaurantes del área que estarán ofreciendo brunches de Pascua Florida con mucho espacio al aire libre para disfrutar de la comida. Algunos ofrecen incluso apariciones del Conejito de Pascua Florida, premios temáticos y, para los niños, la ansiada búsqueda de huevos, de modo que es una buena oportunidad para que toda la familia salga.

AMARA AT PARAISO

Disfruta de un brunch de Pascua Florida el 4 de abril de 11 a.m. a 3 p.m. en Amara at Paraiso. El costo es de $150 por persona, y se incluyen hors d’ oeuvre, delicias horneadas, tu tipo de entrante favorito, postres que se pueden compartir, y bebidas no alcohólicas como té, café, refrescos y jugos. Los impuestos y la propina se incluyen en el precio. Se pueden ordenar cócteles temáticos de Pascua Florida à la carte.

Amara at Paraiso, ubicado en el 3101 NE 7 Avenue, Miami. Puedes hacer una reservación en su página web: here.

BAIA BEACH CLUB

Celebra la Pascua Florida junto a la bahía en Baia Beach Club, que tendrá entretenimiento en vivo junto con deliciosos especiales de mimosa, champán, y un exclusivo menú de deliciosos platos mediterráneos, como el queso halloumi a la parrilla, salmón a la brasa con cuscús israelí, primavera risotto, y una sabrosa torta de zanahoria de Fireman Derek.

Baia Beach Club, ubicado en el 1100 West Avenue, Miami Beach; teléfono 305-514-1949.

BATCH GASTROPUB

Batch Gastropub celebrará en grande la Pascua Florida con brunches clásicos temáticos, acompañados por deliciosas mimosas, sangrías, y bellinis a $20 durante dos horas. Los adultos podrán ganar premios escondidos en huevos de Pascua Florida.

Batch Gastropub, ubicado en el 30 SW 12 Street, Miami. Haz una reservación here.

CALLE 23

La Pascua Florida se celebrará con mucha rumba en Calle 23, donde ofrecerá su típico brunch a un costo de $25 entre 12 y 4 p.m. Disfrute de mimosas, mojitos, bloody marys y sangría mientras se deleita con ricos platos latinos, todo al ritmo de una banda en vivo. Habrá un happy hour de 5 a 7 p.m.

Calle 23, ubicado en el 230 Miracle Mile, Coral Gables. Haz una reservación here.

COTE

Este popular restaurante coreano especializado en carnes que se fundó en Nueva York, recientemente inauguró una sucursal en el Design District de Miami. El domingo que viene, este nuevo favorito tendrá ofertas especiales para una cena única de Pascua Florida, como el delicioso solomillo japonés A5 wagyu cuyo precio es de $40 por onza, vieiras de Maine a la parrilla, chuletas de cordero australianas y muchos platos más.

COTE, ubicado en el 3900 NE 2 Avenue, Miami. Puedes hacer una reservación here.

GIANNI’S EN LA VILLA CASA CASUARINA

Celebra la Pascua Florida a todo dar en Gianni’s, localizado en la antigua Mansión Versace. El restaurante ofrecerá un almuerzo y una cena à la carte en el Garden Dining Room, el Roman Room, el patio, y la terraza junto a la piscina.

Gianni’s, ubicado en el 1116 Ocean Drive, Miami Beach; teléfono 786-385-2200 y correo electrónico info@vmmiamibeach.com.

JAYA AT THE SETAI

Disfruta de una versión temática de Pascua Florida del icónico brunch de jazz el 4 de abril de 11:30 a.m. a 3:30 p.m. El precio es de $145 por persona ($65 los niños de cinco a 12 años), e incluye un fabuloso Grand Buffet con todos los tipos de tentadores platos, así como un Louis Roederer Brut sin limitaciones. Debes estar atento a una aparición especial del Conejito de Pascua Florida, a la que seguirá la búsqueda de huevos para los pequeños a las 11 a.m.

Jaya at The Setai, ubicado en el 2001 Collins Avenue, Miami Beach. Haz una reservación here , o llame al 855-923-7899.

Traducción de Jorge Posada