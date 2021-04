Queremos tortas: actor Mario López lanza un restaurante mexicano solo para entregas en Miami

El Martes de Tacos está mejorando, Miami.

Gracias al veterano de Hollywood Mario López, estamos a punto de tener una nueva comida mexicana.

La ex estrella de “Saved by the Bell” ha lanzado Mario’s Tortas Lopez, un restaurante virtual solo con entregas a domicilio que ya se encuentra en lugares tan importantes como Chicago. Los habitantes de la zona 305 podrán disfrutar de MTL en las próximas semanas a través de GrubHub; aún no se han anunciado los restaurantes locales e independientes que prepararán la comida.

El menú incluye clásicos mexicanos como barbacoa de res, carnitas, chile relleno, nachos, tazones de arroz y, por supuesto, tortas, emparedados en un pan crujiente y mantecoso relleno hasta el tope de frijoles refritos, pimientos y carne.

Rachel Ray trajo este tipo de cocina fantasma al sur de la Florida a través de Uber Eats allá por 2019.

El chef de Food Network Eric Greenspan, un gurú de la cocina fantasma, habría creado las recetas para la aventura culinaria de López. Pero el presentador de “Access Hollywood”, un autoproclamado amante de la buena comida, tuvo mucha participación.

“Toda mi familia está muy metida en la cocina, y nuestros mejores momentos juntos son siempre alrededor de una mesa llena de comida”, dice el californiano en un comunicado. “Ahora tengo la oportunidad de compartir lo que me gusta y disfruto con familias de todo el mundo.”

López, de 47 años, se encuentra actualmente rodando “AH” en Nuevo México, apilando todo lo que puede: “Tenemos un problema aquí, uno serio”, dice a sus 1.9 millones de seguidores en Instagram desde el centro de Santa Fe. “Estoy comiendo como si fuera a la silla eléctrica cada noche. Me voy a poner como un gordito loco”. Entre los hashtags se encuentra #greenchile.