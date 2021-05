La mejor pizza de la Florida está en Miami Beach, dice esta revista nacional

La famosa pizza Star Luca en Mister O1 Extraordinary Pizza en Miami Beach. La pequeña pizzería se convirtió en un gran éxito a pesar de estar sepultada en el interior de un edificio de oficinas sin ningún cartel en la fachada. De ahí surgieron otras dos pizzerías Mister O1, en Brickell y Wynwood. emichot@miamiherald.com

Escondida dentro de un edificio de oficinas gris de Miami Beach, sin ningún cartel en la fachada, se está elaborando discretamente la mejor pizza de la Florida.

Así lo afirma un extenso estudio sobre la pizza en todo el país realizado por la revista Food & Wine, que ha descubierto las pizzas de Renato Viola.

En su artículo recién publicado, “The Best Pizza in Every State” (La mejor pizza de cada estado), Food & Wine descubre lo que la gente del área de Miami con gusto por las pizzas napolitanas ya sabe: Mister O1 Extraordinary Pizza hace honor a su nombre.

Viola, que creció en el pequeño pueblo de Agripoli, en la provincia de Salerno, entró en Estados Unidos con un visado O-1 para “individuos con habilidades o logros extraordinarios”. ¿Esa habilidad? Hacer una pizza extraordinaria. Es un auténtico genio de la pizza, como te contamos en un reportaje del Miami Herald de 2017.

Su pizza es tan “extraordinaria” que el gobierno le concedió un visado estadounidense

Sus pizzas tradicionales al estilo napolitano son delgadas, con un borde chamuscado y un centro tierno. Sin embargo, su pizza Extraordinary de 13 pulgadas tiene forma de estrella con un bolsillo de queso ricotta en cada una de las ocho puntas, una innovación que otros pizzaiolos han adoptado desde entonces.

El chef Renato Viola, copropietario de Mister O1, trabaja en la creación de una pizza Star Luca, una de las favoritas de la pizzería de Miami Beach, el martes 6 de marzo de 2018. Emily Michot emichot@miamiherald.com

Y están cubiertas con combinaciones que otras pizzerías nunca se atreverían a usar. La Fabio lleva queso Gorgonzola bleu, mozzarella y jamón curado. La Star Lucca, con salami picante y picos de queso. Y la Café Paolo –con Gorgonzola, mozzarella, miel local y salami picante– está espolvoreado con café importado de grano fino. Sí, café. Extraordinario.

Mister O1 figura en mi lista en internet de búsqueda, Cómo comer como un residente local en Miami. Food & Wine estaba igual y naturalmente encantado.

Come a tu manera en Miami: Una guía local para comer en la 305

“Todas las disculpas a los pizzeros del noreste que comercian con su herencia aquí, pero cuando quieres lo mejor, solo tienes que ir a un lugar donde hablen italiano, del tipo moderno, como Mister O1 en Miami, llamado así por el visado O-1 concedido a Renato Viola, un pizzero bien considerado del viejo continente que vino a Estados Unidos porque alguna persona muy inteligente del gobierno decidió que necesitábamos sus habilidades pizzeras”.

Su pizzería ha crecido desde aquel local original de 18 plazas en South Beach a cuatro locales en el sur de la Florida, además de dos locales internacionales. Por nuestra parte, nos quedamos con el local de South Beach, donde Viola acude regularmente a preparar las pizzas él mismo.

Mister O1

Domicilio: 1680 Michigan Ave. #101, Miami Beach

Más información: 305-397-8189. Mistero1.com