Zumba cumple 20 años de locura por el baile: ‘Solo podía haber nacido en Miami’

Comenzó con las cintas VHS. Y ahora ha conquistado el mundo.

Veinte años después de su fundación, Zumba ha ayudado a millones de personas a bailar para estar más en forma y ser más felices, dice el cofundador y director general Alberto Perlman.

Lanzado oficialmente en Aventura por el bailarín colombiano Alberto “Beto” Pérez, Zumba alcanzó los $20 millones en ventas de videos a través de infomerciales de televisión en 2003. Para 2012, The New York Times informó que Zumba estaba valorada en $500 millones. Ahora tiene 250 empleados en su sede de Hallandale Beach.

“Las historias que se escuchan son increíbles: no es lo que se escucha en una clase normal de fitness”, dijo Perlman. “Es gente que ha sobrevivido a una enfermedad, o historias de personas que se mudaron a una nueva ciudad y no conocían a nadie y Zumba les creó una comunidad, o alguien que pudo dejar una relación abusiva”.

En la actualidad, Zumba, el negocio, funciona mediante la concesión de licencias de su material a instructores que pagan una cuota mensual por impartir clases. Perlman dice que el mayor mercado de crecimiento de la empresa está en Asia, lo que atribuyó a la creciente clase media de la región. La página japonesa de Instagram de Zumba tiene casi 15,000 seguidores.

“Es un no parar en esos mercados; no creo que encuentres un gimnasio allí que no tenga Zumba”, dijo Perlman.

The Miami Herald habló con Perlman para conocer la evolución de la moda del baile y el fitness 20 años después, cómo sobrevivió a la pandemia y cómo podrían ser los próximos 20 años. Sus comentarios han sido editados para mayor claridad y brevedad.

¿Cómo ha cambiado Zumba en las últimas dos décadas?

La clase original de Zumba no ha cambiado mucho, pero lo que sí ha cambiado es el tipo de música que utilizamos. Cuando entramos en escena, el reggaetón no existía, y en cuanto empezamos a escuchar estos sonidos procedentes de Puerto Rico, dijimos: “Son perfectos para Zumba”. Fuimos los primeros en volver popular el reggaetón. A medida que la música evoluciona, Zumba evoluciona: se baila al ritmo de la música popular, y eso siempre hace que uno vuelva.

El cofundador y director general de Zumba, Alberto Perlman Zumba

¿Cómo compite Zumba con las nuevas tendencias de ejercicio en la escena?

La mayoría de los programas de fitness suelen vivir en el espacio del ‘somos mejores desde el punto de vista de la quema de calorías, o desde el punto de vista del fitness’. Pero si solo se vive en ese espacio físico, alguien va a llegar y construirá una mejor trampa para ratones. Piensa en el Thighmaster de los años 90, o en 8 Minute Abs: alguien va a inventar unos abdominales de siete minutos.

La zumba se parece al yoga en que hay emoción: en el yoga se piensa en el estado zen o de flujo. En Zumba lo llamamos F.E.J.: freeing electrifying joy. Te pierdes en la música, te diviertes tanto que todos los demás pensamientos desaparecen, simplemente estás ahí, presente en el momento.

Y la otra parte es la comunidad. En el yoga también es similar: hay una peregrinación a India, o una especie de santuario del yoga. En Zumba, hay una convención cada año, y es un lugar mágico. La unión de lo físico con lo emocional y la comunidad es la razón por la que Zumba es una marca para siempre.

¿Qué importancia tiene Miami en la historia de Zumba?

Es el lugar donde vivimos. Solo podría haber nacido aquí por el aspecto cultural de Miami, la apertura a la música latina, la influencia latina; Miami es la capital de América Latina. El sueño de Beto al crecer en Cali era ir a Miami. Zumba comenzó cuando mis primos, mi mamá, todos los que conocía tomaban la clase de Beto aquí en Aventura; ni siquiera se llamaba Zumba entonces, él lo llamaba “rhumba-cise”. En ese momento algo despertó la idea: ¿Qué tal si llevamos esto al mundo, lo ponemos en una cinta VHS –esto fue en 2001– y enseñamos Zumba en casa a través de VHS. De lo que nos dimos cuenta es que la comunidad y la clase eran la verdadera experiencia de Zumba, así que empezamos a formar instructores, que venían de todo el país y acudían a Miami a entrenarse en Zumba. Pero Miami sigue siendo la raíz y la cultura de Zumba. Zumba es Miami.

¿Cómo afectó la pandemia de COVID-19 a Zumba?

Tuvimos algunos momentos bastante oscuros al principio. En febrero de 2020, dado que tenemos una operación en China, empezamos a recibir algunos informes reales de cosas que estaban sucediendo, e instructores que llamaban diciendo que esto era serio. Así que empezamos a prepararnos diciendo: ‘Si quieres ser instructor, puedes formarte online’, y creamos una versión livestream de nuestro curso. Luego, en marzo, cuando empezaron los confinamientos, les dijimos a los instructores que íbamos a crear algo para que pudieran enseñar desde casa a la gente en su casa. Y desafiamos a nuestro equipo de tecnología –tenemos más de 50 desarrolladores– y les dijimos que en 60 días necesitábamos una solución para que los instructores enseñaran digitalmente, aceptaran los pagos digitalmente y gestionaran a los estudiantes, y lo hicieron en 60 días.

Fue increíble y asombroso ver a nuestros instructores y a la comunidad migrar a internet. Puedes ver lo que la gente decía sobre las clases; fue un momento muy poderoso emerger como una marca virtual. Pero ahora estamos intentando que vuelvan a las clases, así que después del momento virtual, empezamos a ver clases al aire libre. Teníamos instructores que daban clases en estacionamientos y parques, y todavía lo hacen. Ahora por fin estamos volviendo a las salas de ejercicios, y ver cómo vuelven las clases es algo muy emotivo. Estar físicamente de vuelta en la clase de Zumba, a veces ves a todo el mundo llorando por estar de vuelta; es muy poderoso.

¿Cómo serán los próximos 20 años de Zumba?

Estamos mejorando constantemente nuestras tecnologías para que nuestros instructores tengan más éxito. Creemos que la gente no necesita otra pantalla en su vida. Queremos que se reúnan en persona, y no queremos que la humanidad pierda eso. La salud mental también ha surgido como un gran tema en la forma en que Zumba ayuda; queremos crear más momentos para ayudar a la gente a través de cualquier problema de salud mental.

También hemos creado una nueva marca, STRONG Nation. Es un programa de entrenamiento de alta intensidad; pero creamos un programa en el que se adaptó la música al entrenamiento. Así que creamos estas rutinas y luego creamos una música que encaja completamente con las rutinas. Queremos tener una sensación épica, sentirnos realmente como un campeón. Así que vas a ver más STRONG Nation en los próximos años.

También hemos creado el laboratorio de música de Zumba. Es una casa de producción donde creamos nuestra propia música. Trabajamos con algunos de los mejores compositores y productores del mundo, y ahora los sellos discográficos vienen y dicen que quieren lanzar nuestras canciones.

¿Cuál es la mejor manera de convencer a alguien de que pruebe Zumba?

Ir con ellos. Di: ‘Lo haré contigo. Iré al gimnasio contigo y si no te ríes todo el tiempo, no lo vuelvas a hacer’; ya sabes, es difícil no sonreír cuando estás en una clase de Zumba. Y un buen instructor se dará cuenta de la gente que es tímida, que puede ir allí y no estar segura de en qué se está metiendo. Y el instructor los hará sentir bien y especiales. Y cuando eso ocurre, es cuando se enganchan y su vida empieza a cambiar.