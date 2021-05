Celebra el Cinco de Mayo en estos lugares de Miami. Quizás quieras tomarte el jueves libre

Margarita de sandía en Cantina Beach. Handout

El Cinco de Mayo está a punto de llegar, y aquí te tenemos las mejores fiestas y ofertas inspiradas en la festividad que se celebrarán en la ciudad.

The Wharf Miami

Si lo que buscas es una celebración épica del Cinco de Mayo, The Wharf no escatimará con “Sombreros on the River”. Los clientes pueden esperar cientos de piñatas, música de mariachis en vivo y ofertas de bebidas, como una Corona gratis cada vez que compres un shot de tequila.

The Wharf Miami, 114 SW North River Dr., Miami. La entrada gratuita es limitada, así que confirma tu asistencia aquí.

Cantina Beach

La hermosa Cantina Beach, en Ritz-Carlton Key Biscayne, ofrecerá música en vivo acompañada de comida callejera y cocteles de entre $5 y $8 para celebrar el Cinco de Mayo. Disfruta de cada bebida y bocado con vistas al mar y la brisa marina bajo el techo de palapa del restaurante junto a la piscina.

Cantina Beach, 455 Grand Bay Dr., Key Biscayne. Para más información, visita www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/key-biscayne/dining.

Café Americano

Este restaurante de Miami Beach ofrecerá ofertas especiales para el Cinco de Mayo durante todo el día en sus locales de Ocean Drive y Collins Avenue. Disfruta de cubetas de cerveza Corona a un precio de $20 para cuatro personas, además de una nueva margarita de pepino picante mientras disfrutas de las hermosas vistas del océano al aire libre.

Café Americano, 1144 Ocean Dr., Miami Beach, y 1776 Collins Ave., Miami Beach. Para más información, visita www.cafeamericano.com.

Boia De y Jaguar Sun

Estos dos favoritos culinarios se unen para el Cinco de Mayo, organizando una colaboración exclusiva con comida y bebidas especiales, además de un DJ. Piensa en clásicos como papas fritas con salsa y guacamole, tacos de La Pollita e increíbles cocteles. De postre, podrás comer tacos de chocolate elaborados por Frice.

La colaboración del Cinco de Mayo tendrá lugar en Lot 6, en 7357 NW Miami Ct. Reserva a través de Jaguar Sun en RESY.

Kush Coconut Grove

El Cinco de Mayo se transforma en el Cinco de Mamás en Kush Coconut Grove, que fusionará su fiesta favorita bañada en tequila con el Día de la Madre. Eso significa que las madres recibirán bolsas de regalo a su llegada, y los invitados podrán pedir un menú exclusivo con temática Cinco de Mamás, lleno de cocteles temáticos como el Mexican From Miami, el Toast to Mamaá y el Grandma’rgarita.

Kush Coconut Grove, 2911 Grand Ave., Suite 400D, Coconut Grove. Para más información o reservaciones, llama al 305-456-5723 o visita www.kushhospitality.com.

Toro Toro

¿Quieres celebrar con lujo este Cinco de Mayo? Toro Toro ofrecerá una degustación de tequila de cuatro platos y un maridaje organizado por Casamigos y el chef ejecutivo Jean Delgado. Con un precio de $49 por persona, incluye un coctel de bienvenida y deliciosos platillos como fundido de queso, tiradito de cobia, costillas ahumadas al pastor y barbacoa de cordero al café.

Toro Toro, InterContinental Miami en 100 Chopin Plz., Miami. El espacio es limitado, así que reserva aquí.

The Lincoln Eatery Food Hall

Uno de los salones de comida más populares del sur de la Florida tiene dos razones para que pases por allí el Cinco de Mayo. Cilantro27 tendrá un rincón especial de tacos que servirá giros frescos de los favoritos tradicionales como guac y papas, tacos de pescado y quesadillas. Además, SKY YARD Rooftop ofrecerá los tragos perfectos para acompañar cada bocado, incluyendo margaritas de a $5 todo el día, Coronitas de $4, shots de tequila de a $5, cocteles de mezcal de a $7 y mucho más.

The Lincoln Eatery, 723 Lincoln Lane N, Miami Beach. Para más información, visita www.thelincolneatery.com.

COYO Taco

El 2021 marca la quinta celebración anual del Cinco de Mayo de COYO Taco, que se celebra en todos los locales del sur de la Florida. Los clientes podrán aprovechar las ofertas de bebidas, incluyendo margaritas de barril a $5 durante todo el día, además de un menú especial. Si estás en el local de Wynwood, puedes seguir la fiesta después de las 8 p.m. en el bar clandestino del restaurante, donde habrá un grupo especial de DJs.

Para obtener información sobre el evento y los locales de COYO Taco, visita www.coyo-taco.com.

Chela’s Beer Garden

Si Miami Lakes es tu vecindario, dirígete a Chela’s Beer Garden para disfrutar de una gran fiesta al aire libre con mariachis cada hora entre las 7 p.m. y las 10 p.m., un DJ en vivo, tacos de Hot Lime Kitchen y margaritas de un equipo de bar dirigido por Julio Cabrera.

Chela’s Beer Garden, 15301 NW 67th Ave., Miami Lakes. Para más información, visita www.chelasbeergarden.com.

Veza Sur Brewing Co.

El Cinco de Mayo coincide con la noche de damas en Veza Sur Brewing Co., que ofrecerá entretenimiento en vivo y ofertas de bebidas para las chicas, como compra una cerveza y recibe otra gratis en determinadas cervezas, de 4 p.m. a 7 p.m. Si se te antoja un coctel, elige la nueva Ruby Red Michelada, hecha con jarabe serrano de la casa y conservas de pomelo, salsa picante y amargo de chile ahumado, y rematada con la Toronjipa IPA de Veza Sur.

Veza Sur Brewing Co., 55 NW 25th St. Para más información, visita www.vezasur.com.

Taquerías el Mexicano y Los Altos

Pintura de calaveras, una banda folclórica, un DJ y un mariachi iluminarán la celebración del Cinco de Mayo de Taquerías el Mexicano este año, además de ofertas de bebidas como margaritas, mangonadas, cantaritos, Coronas y Modelos a $5, y micheladas a $6. A las 9 p.m., sube a Los Altos para seguir tomando y bailando.

Taquerías el Mexicano y Los Altos se encuentran en 521 SW Eighth St. Es necesario reservar para sentarse en el jardín de 6 p.m. a 10 p.m. Para más información, visita www.calleochotacos.com.