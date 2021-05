Saca a los niños al aire libre y busquen dinosaurios en el jardín más grande de Coral Gables

Conoce al T Rex en la nueva exposición del Fairchild Tropical Garden (y alégrate de que no exista en la actualidad).

Algo grande está llegando al Fairchild Tropical Botanic Garden.

Algo realmente grande.

Este mes llegan a Fairchild dinosaurios de tamaño natural, incluido el monstruo de brazos cortos favorito de todos, el tiranosaurio. Parece un entorno natural: la zona de selva tropical del jardín de 83 acres, con su frondosa vegetación y sus enfriadores de niebla, siempre ha parecido un posible sustituto del parque temático de ficción. Menos los lagartos carnívoros.

Los dinosaurios no son reales, por supuesto. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, algo que sabes si no te has dormido en la clase de ciencias. Estos dinosaurios son de fabricación, pero quedarán bien en tu Instagram.

Los dinosaurios compartirán espacio con las cícadas del jardín (que también se remontan a la Prehistoria, solo que con un final más feliz).

Como parte del Jurassic Garden, que comienza el 15 de mayo, Fairchild planea organizar recorridos a pie “Roar & Explore” a las 11 a.m. los días laborables y a las 11 a.m. y la 1 p.m. los fines de semana para enseñar a los visitantes más sobre la era prehistórica. También habrá Discovery Carts educativos en la zona el sábado y el domingo.

Esta pelirroja prehistórica estará exhibida en

El fin de semana prehistórico arranca con un par de eventos más:

▪ 7 p.m. del 14 de mayo: Concierto en el césped con The Sir Portela Band; trae una manta o sillas bajas

▪ A mediodía del 15 de mayo: Clase de cocina paleo (no es necesario sacrificar mamuts lanudos)

▪ De 8 a 10 a.m. del 16 de mayo: Paseo de citas con perros y desfile de dinosaurios (viste a tu Rex como un T Rex)

Jurassic Garden: Una aventura prehistórica

Dónde: Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 Old Cutler Rd., Coral Gables

Cuándo: Del 15 de mayo al 18 de julio

Horario: De 10 a.m. a 4 p.m. todos los días

Entradas: $24.95 para adultos; $17.95 para adultos mayores; $15.95 para estudiantes con identificación; $11.95 para niños de 6 a 17 años; menores de 6 años gratis; fairchildgarden.org. Los miembros de Fairchild no necesitan reservar un horario