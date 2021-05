Lo que hay que saber sobre las normas en Miami Beach este fin de semana del Memorial Day

Los hermanos Alex y Malik Mubarlez recorren Ocean Drive en un Polaris Slingshot. BCereijo@MiamiHerald.com

En un esfuerzo por controlar a las multitudes de fiesteros en South Beach durante el fin de semana del Memorial Day, la ciudad de Miami Beach anunció el martes que la semana que viene se centrará en la congestión del tráfico, el hacinamiento en las playas y la renta de vehículos populares entre los turistas mediante una serie de órdenes de emergencia.

Las nuevas órdenes, anunciadas el martes, limitan el aforo en algunas playas, obligan a los conductores a pasar por puestos de control de placas para entrar en South Beach y suspenden la renta de scooters, carros de golf y autociclos de tres ruedas.

Las órdenes no se aplicarán en toda la ciudad. Solo afectarán a la zona comprendida entre las calles Fifth y 16th, desde Ocean Drive hasta Pennsylvania Avenue. Eso incluye las avenidas Washington y Collins, que se convertirán en calles de sentido único durante la noche como parte de una vía de tráfico que escolta a los conductores dentro y fuera de South Beach. (Los residentes de Flamingo Park y South of Fifth podrán acceder a su vecindario con una identificación válida con foto o un comprobante de residencia.)

Las nuevas medidas –similares a las puestas en marcha durante las vacaciones de primavera y otros periodos de gran afluencia turística– comienzan el 28 de mayo y terminan a las 7 p.m. del Memorial Day. La ciudad organizará una reunión virtual el próximo martes a las 6:00 p.m. para informar a los residentes sobre las nuevas medidas y el plan de tránsito. Más información sobre la reunión y el plan de la ciudad para el fin de semana del Memorial Day se puede encontrar en el sitio web de la ciudad.

Los lectores de placas se utilizarán en las calzadas Julia Tuttle y MacArthur a partir de las 10 p.m. del 28 de mayo. La calzada Julia Tuttle tendrá dos carriles en dirección este abiertos durante las noches del fin de semana festivo, y la calzada MacArthur solo tendrá un carril abierto. También se utilizarán lectores de placas a lo largo de Fifth Street y 41st Street.

También a partir del próximo viernes, se prohibirá el estacionamiento en la calle Collins y Washington Avenue y el estacionamiento en los garajes de la ciudad en la zona afectada costará $20, excepto para los titulares de tarjetas de acceso y los residentes de Beach.

Visitantes caminan por Ocean Drive y 11th Street en Miami Beach durante el fin de semana del Memorial Day el sábado, 25 de mayo de 2019. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Entre las medidas de emergencia vigentes para el fin de semana del Memorial Day:

El consumo de alcohol en la playa –ya ilegal según la ley de la ciudad– no está permitido a menos que esté “específicamente autorizado” por un permiso de evento especial o un acuerdo de concesión. Se permite la venta de bebidas alcohólicas en eventos como el Hyundai Air & Sea Show, que se celebrará en la playa y en el Lummus Park.

La policía restringirá algunas rutas de tráfico y permitirá el acceso solo a los residentes y a los clientes y empleados de los negocios de la zona específica donde se limitó el tránsito.

La ciudad limitará el número de personas que pueden estar en determinadas playas a la vez, bloqueando el acceso cuando se alcancen los topes de ocupación para “proteger la salud, la seguridad y el bienestar público”.

No se permitirán en la playa neveras, artículos inflables, tiendas de campaña, mesas y estructuras similares.

La ciudad suspenderá o dejará temporalmente de emitir recibos de impuestos comerciales para los promotores de fiestas contratados para anunciar eventos de baile o entretenimiento en cualquier negocio que sirva alcohol en la zona comprendida entre las calles Fifth y 16th desde Ocean Drive hasta Pennsylvania Avenue, incluyendo las avenidas Washington y Collins. La medida no impide que las discotecas o los bares promuevan sus propios eventos, ni los prohíbe de plano, pero pretende tomar medidas enérgicas contra los promotores externos.

La ciudad suspenderá y cerrará los negocios de la zona que renten carritos de golf, patinetas, bicicletas motorizadas, motocicletas con motores de 50cc o menos y autociclos de tres ruedas, como el popular Polaris Slingshot.

Un diagrama del bucle de tráfico nocturno que estará en marcha durante el fin de semana del Memorial Day en South Beach.

Cómo trasladarse durante el fin de semana del Memorial Day

La vía de tránsito de South Beach prevista para el fin de semana del Memorial Day se habilitará la noche del 28 de mayo, el viernes, y continuará hasta el domingo por la mañana. El bucle, que entrará en vigor todos los días a las 7 p.m. y finalizará a más tardar a las 5 a.m., dirigirá el tránsito en dirección este en la calle Fifth hacia el norte, hacia la Avenida Collins, en dirección a la calle 17th. Allí, el bucle dirigirá el tránsito hacia el oeste en dirección a la avenida Washington y luego hacia el sur hasta la calle Fifth, donde el tránsito se dirigirá hacia el oeste para salir de la ciudad.

Las zonas solo residenciales de Flamingo Park y South of Fifth aplicarán todas las noches desde las 7 p.m. hasta las 4:30 a.m., a partir del 27 de mayo y hasta el Memorial Day. Los visitantes que quieran acceder a los vecindarios –incluidos los conductores de reparto y de vehículos compartidos– deberán pasar por los puntos de control que serán operados por la policía o guardias de seguridad. Los residentes pueden evitar los puntos de control utilizando las entradas exclusivas para residentes que requieren una verificación de identidad.

Mientras el bucle de tránsito esté en marcha, el Miami Beach Trolley y el servicio de autobuses del Condado de Miami-Dade operarán a lo largo de Meridian Avenue entre las calles Fifth y 17th para evitar Collins Avenue.

Miami Beach ofrecerá viajes gratuitos en tranvía desde y hacia los estacionamientos designados para el evento los días 29 y 30 de mayo, desde las 9 a.m. hasta las 8 p.m., cada 15 minutos aproximadamente. Las paradas del tranvía incluyen el garaje de 41st Street y Sheridan Avenue (parada del tranvía No. 219); el garaje de 23rd Street y Liberty Avenue (parada del tranvía No. 194) y los garajes de 17th Street, Pennsylvania Avenue y City Hall (parada del tranvía No. 200).