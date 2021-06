Coyo Taco de Miami sigue expandiéndose. Aquí es donde están abriendo los nuevos restaurantes

Coyo Taco, que se originó en Wynwood, tiene ahora locales en Coral Gables (arriba), Brickell y Palm Beach.

Uno de los lugares de tacos favoritos de Miami se está expandiendo, de nuevo.

Coyo Taco, que ya tiene locales en Wynwood, Coral Gables, Brickell y Palm Beach, anunció sus planes de abrir nuevos restaurantes en South Miami y en el centro de Fort Lauderdale.

El restaurante de South Miami ocupará el local de Spring Chicken en el 1514 de S. Dixie Highway, muy cerca del campus de la University of Miami. El local de Fort Lauderdale, la primera incursión de Coyo en el condado de Broward, abrirá en el antiguo espacio de Suviche en Bank of America Plaza, en Las Olas Boulevard.

Expansión ha sido el nombre del juego para los cofundadores de Coyo Taco, el chef Scott Linquist y Sven Vogtland y Alan Drummond de 305 Concepts LLC, quienes también son las mentes maestras detrás del salón de comida asiática de Wynwood 1-800-Lucky. Han creado seis nuevos conceptos de comida y bebida en el hotel Moxy South Beach, inaugurado a principios de este año, entre los que se encuentran el restaurante mexicano de mariscos Como Como y el restaurante de la azotea Serena.

El dúo también está detrás de The Oasis, el local de 35,000 metros cuadrados de comida al aire libre, que cuenta con seis restaurantes, incluido el hermano pequeño de Coyo, Los Buenos.

No se sabe nada de las fechas de apertura de los nuevos restaurantes. Y si no vives en South Miami o Fort Lauderdale, no te preocupes. Coyo Taco planea seguir creciendo.

“Hemos sido muy afortunados de encontrar espacios de segunda generación en mercados en que era difícil penetrar antes de Coyo”, explicó Drummond en un comunicado de prensa. “Nuestro equipo siente que ambos lugares encajan extremadamente bien dentro de la huella existente de Coyo, y esperamos continuar nuestra expansión en toda la Florida”.