Este bar de ramen de Miami va a abrir un sitio clandestino. Necesitarás una reservación

Kojin at Kura se especializa en sake, aunque también se puede pedir vino, cerveza y cocteles artesanales.

En la parte trasera de un restaurante de ramen en el barrio de Little River, está a punto de nacer un elegante bar clandestino.

Ok, ya no es un secreto porque te lo acabamos de contar. Pero Kojin at Kura, que abrirá la semana que viene en la parte trasera de Hachidori Ramen Bar, se especializará en sake y tendrá su propia cocina pop-up que servirá una experiencia gastronómica Washoku (tradicional).

Gio Gutiérrez, de ChatChowTV, se encarga de la carta de bebidas, que también incluirá vino, cerveza y cocteles especiales. No solo de sake vive el hombre. En cuanto a la comida, el chef residente Pedro Mederos servirá pequeños platos que van desde platos calientes a bocados crudos. La cocina pop-up también estará disponible para degustaciones privadas y colaboraciones de chefs.

Mederos, natural de Miami, abrió el pop-up E&P Dmplngs el pasado diciembre y dice que su éxito le motivó a querer mostrar más elementos de la cocina japonesa.

Interior de Kojin at Kura, en el barrio de Little River de Miami. Donna Irene

“Nuestro objetivo es hacer que las cocinas desconocidas sean cómodas y divertidas para todos”, explicó en un comunicado de prensa.

“Queremos que la experiencia de venir a Kojin sea diferente a todo lo que se puede encontrar en Miami. Los clientes serán testigos de la preparación de su comida de primera mano, y verán el cuidado y la atención al detalle que hay en cada plato. Queremos crear un vínculo con cada cliente a nivel personal”.

Sin embargo, si quieres probar Kojin, no querrás esperar demasiado. El pop-up es solo una aventura veraniega en Miami y solo tiene previsto permanecer abierto hasta mediados de septiembre.

Kojin at Kura

Dónde: Hachidori Ramen Bar, 8222 NE Second Ave., Miami

Abre: 22 de junio

Horario: Mediodía a 10 p.m. martes a jueves; mediodía a medianoche viernes y sábado.

Reservaciones: Requeridas después de las 5 p.m.; DM @Kojin_Miami en Instagram