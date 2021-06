Este lujoso barrio de Miami Beach va a contar con un elegante club de cenas chino

La barra de mármol de Jia, un restaurante chino de lujo que abrirá pronto en Miami Beach.

Uno de los barrios más lujosos de Miami Beach tendrá un elegante club de cenas chino este verano.

De la mano del veterano de la hostelería Ken Ray llega Jia, que llevará la cocina de lujo de estilo cantonés al barrio de South of Fifth. El restaurante, que cuenta con una barra de mármol envolvente en su centro, tiene un patio al aire libre, así como un comedor interior y un salón privado con capacidad para 25 comensales para cenas exclusivas.

El menú estará a cargo del internacionalmente conocido chef ejecutivo Weng Choon “William” Lai, que ganó el premio de oro en el concurso del Chinese Cuisine World Championship Competition en 2016, así como el Asian Gourmet Chef Individual Special Gold Award en 2017. Ha trabajado en restaurantes de Pekín, Tailandia, Camboya y Macao, entre ellos el Pak Loh Chiu Chow, incluido en la guía Michelin.

Los comensales pronto tendrán la oportunidad de probar especialidades de su ciudad natal, como el Chef’s Master Char Siew, un plato de cerdo asado con miel. También servirá platos como la ensalada de champiñones crujientes, el arroz pegajoso con trufa negra, las albóndigas de costilla, el pato a la pequinesa y el huevo a la crema de cangrejo de Alaska.

“El menú de Jia fusiona auténticos manjares chinos con un toque contemporáneo que realza cada plato con una variedad de condimentos y especias para crear esa fuerte profundidad de sabor”, explicó el chef en un comunicado de prensa. “Es un menú realmente emocionante”.

Como South Beach necesita sus bebidas de lujo, Jia también tendrá un programa de cocteles especiales con bebidas como el Jungle Bird, hecho con baijiu, mezcal, Apertivo con infusión de fresa, piña asada y lima. El restaurante también se enorgullece de sus maridajes de champán, con champañas disponibles tanto por copa como por botella.

Pero Jia no se limita a ser un restaurante elegante. El restaurante espera ser una especie de lugar de entretenimiento nocturno, con música nocturna y un dim sum especial los fines de semana, que encaja con el ambiente de South of Fifth, según Ray.

“Dejamos que el barrio y el espacio dicten el concepto de Jia”, indicó en un comunicado. “La comunidad de South of Fifth tiene el corazón de una pequeña isla en el Pacífico y la vitalidad de una ciudad extremadamente eléctrica. No podría haber un lugar más ideal para la introducción de Jia en Miami”.

Jia

Dónde: 808 First St., Miami Beach

Inauguración: Julio 2021

Horario: De lunes a miércoles, de 5:30 p.m. a medianoche; de jueves a sábado, de 5:30 p.m. a 2 a.m.; los domingos, de 5 a 11 p.m. Menú especial de dim sum disponible de 11 p.m. a 1 a.m. de jueves a sábado.