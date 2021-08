¡Un espectáculo de cortometrajes bajo las estrellas llega a Miami! 

“Shorts Under the Stars: A Night of Animation” se llevará a cabo en el jardín botánico de Deering Estate el 19 de septiembre a través de una asociación con el Miami Short Film Festival.

Las puertas abren a las 5:30 p.m. para que los visitantes puedan disfrutar del espectáculo de luces al atardecer mientras eligen un buen lugar en el césped y se preparan para ver una selección de cortometrajes.

Traiga sus mantas favoritas, cómodas sillas de playa y una canasta de picnic llena de sus bocadillos preferidos para aprovechar la noche al máximo.

Puede leer una descripción de los cortometrajes que se exhibirán en la página web del evento.

Los boletos tienen una disponibilidad limitada y deben comprarse con anticipación. Consíguelos aquí por un precio de $20. Las proyecciones comenzarán a las 7:00 p.m.

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

No se permitirán neveras portátiles grandes, llamas abiertas, velas, globos, casetas o paraguas.

Los visitantes deben usar mascarillas y seguir las regulaciones de distanciamiento social en el lugar.