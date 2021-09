Tres nuevos restaurantes abren sus puertas en el icónico complejo Firestone de Miami Beach

Sushi Fly Chicken/Michael Pisarri.

Tus planes para el fin de semana se ven mejor.

Los tres nuevos “conceptos” de David Grutman y Groot Hospitality –Winker’s Diner, Toothfairy Bakery y Sushi Fly Chicken– están listos para entrar en funcionamiento.

El viernes, tres de los espacios del emprendedor de la vida nocturna, ubicados en el icónico complejo Firestone en la 15th y Alton Road en Miami Beach, abrieron sus puertas.

Los bebés más recientes de Grutman ofrecen una variedad de sorpresas para varios tipos. Sí, todos son altamente Instagrammables.

Toothfairy

Este destino de postres de nombre acertado es en parte una heladería de porciones suaves y en parte una panadería/pastelería. Las vitrinas de este alegre joyero rosa y azul están repletas de pasteles y galletas de colores de Dallas Wynne, de Stubborn Seed.

No te olvides de los Snickerdoodles, hechos en casa y su favorito personal. También hay una sección dedicada a los dulces nostálgicos con un giro, como los pasteles de crema de avena, las barras de caramelo Cake Pop y los Twinkies de té verde Matcha.

“Definitivamente he optado por un ambiente caprichoso, brillante y divertido”, dice Wynne. “Estamos en una época en la que todo tiene que ser estético, pero a mí me encanta ese reto. Me encanta poder hacer algo que tenga tan buen aspecto como sabor. Eso, sin ánimo de broma, es el punto óptimo”.

Winker’s Diner

Llamado así por el querido gato tuerto de Grutman, este restaurante moderno y retro de 240 plazas será probablemente el lugar al que acudan los madrugadores o los trasnochadores (está abierto hasta las 4 a.m. los fines de semana) en busca del sándwich de pastrami perfecto, que lleva el nombre del famoso propietario.

Ofrece platos de desayuno durante todo el día, batidos y flotadores de la vieja escuela y sándwiches de delicatessen apilados en pan de centeno. Entre los platos más inusuales se encuentran las tostadas francesas Cinnamon Roll, la ensalada Cobb de langosta y el pollo crujiente Jah Mama.

“Winker’s es mi versión de la clásica cafetería de barrio, un lugar en el que sabes que siempre encontrarás un ambiente familiar y una comida sencilla”, dice Grutman.

Sushi Fly Chicken (SFC)

Conocido como SFC por los conocedores (que eres tú ahora), este salón-restaurante de inspiración asiática y con poca luz tiene un aire de club solo para informados. Un teletipo con letras del alfabeto chino recorre la barra mientras se reproducen en bucle viejas películas de Kung Fu. El diseño recuerda a los exclusivos locales de copas no registrados de los barrios de moda Roppongi y Ginza, en Tokio.

“Cuando se trata de restaurantes, siempre me ha gustado la idea de ‘un secreto detrás del mostrador’. Con el SFC, lo estamos haciendo realidad”, dice Grutman. “Te transportas a este mundo de rock-’n-roll de la vida nocturna de Tokio, con buena comida, cocteles y un ambiente único. No encontrarás nada igual en Miami”.

Entre los platos recomendados del menú (además del sushi): tostadas de langosta, bao dumplings de Pato Pekín hechos a mano, pollo frito al estilo coreano (sí, la elección personal de Groot) o un omakase del chef de cuatro platos.

Los tres conceptos de Firestone Garage se unen a la creciente cartera de Groot Hospitality: los clubes nocturnos LIV y Story; los restaurantes Komodo, OTL, Planta, Swan y Papi Steak; y el Goodtime Hotel, que alberga el restaurante Strawberry Moon.

Sushi Fly Chicken, Toothfairy, y Winker’s Diner en Firestone Garage

1575 Alton Rd., Miami Beach

sushiflychicken.com; winkersdiner.com; toothfairybakery.com.