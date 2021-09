Este restaurante de Miami sirve uno de los mejores chilis de EEUU

Incluso Miami necesita comida reconfortante, y el chili de Lokal es uno de los mejores, dice Eat This, Not That.

Cuando uno piensa en chili, piensa en un plato humeante y abundante para ahuyentar el oscuro frío del invierno.

En Miami, el frío del invierno no existe. Tenemos suerte si tenemos algunos momentos de frío en enero. Pero, según un popular sitio web gastronómico, un restaurante de Miami sigue sirviendo uno de los mejores chilis del país.

Eat This, Not That ha nombrado el mejor chili de cada estado, presumiblemente en previsión de la necesidad de comida reconfortante, y Lokal en Coconut Grove, dice, sirve el mejor chili en la Florida.

“El chili es una de esas comidas reconfortantes que aparecen en los menús de muchas formas diferentes. Apilado sobre un plato de papas fritas, servido con una cucharada de crema agria, espolvoreado con queso cheddar rallado, o hecho sin aderezos, este plato es delicioso sin importar cómo te guste prepararlo”, escribe el sitio web.

Esto es lo que dicen sobre el chili en Lokal, parte del imperio Kush Hospitality que incluye Kush Wynwood, Kush Hialeah, Tobacco Road y Don’s 5-Star Dive Bar en MiMo’s Café Kush.

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“El famoso New Mexico Chili de Lokal presenta un chili caliente cubierto con una apetitosa mezcla de queso Monterey Jack y cebollas blancas. Un crítico lo llamó ‘el mejor chili en Miami. Es picante, es rico, es sustancioso, ¡es lo que todos los chilis deberían ser!’”

La receta es sencilla, dice el propietario Matt Kuscher, que se alegró de que el Lokal fuera seleccionado.

“No hay nada loco, solo buenos ingredientes cocinados a diario”, dice. “Carne de calidad. Desmenuzamos el queso de los bloques. Usamos tiras de tortilla caseras y algunas especias especiales que descubrí en un viaje a Nuevo México hace más de 10 años”.

No es la primera vez este año que uno de los restaurantes de Kuscher recibe elogios: En la lista de los 25 Mejores Sándwiches del Mundo de Time Out, se incluyó al sándwich Newman’s Jewban de Kush Hialeah.

Lokal

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Dónde: 3190 Commodore Plaza, Miami

Horario: Mediodía-10 p.m. domingo a martes; mediodía-11 p.m. miércoles a sábado