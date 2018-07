Gastaron $300,000 en renovar un edificio histórico en el downtown. Ahora su espacio lo ocupará una cervecería

La cervecería Biscayne Bay Brewing Company abrirá un local en el tercer piso del edificio histórico Old U.S. Post Office en el downtown de Miami. El capítulo miamense del Instituto de Arquitectos de Estados Unidos renovó el dilapidado edificio en el 2013 para albergar el Miami Center for Architecture and Design. Pero un nuevo dueño no le renovó el arrendamiento en diciembre pasado. Walter Michot wmichot@miamiherald.com