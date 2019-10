Se disparan las ventas de artículos de uso en mercados digitales a través de apps móviles

SHARE COPY LINK

Como muchos en el sur de la Florida, Millye Ramírez, de 49 años, sueña con tener su negocio propio.

La vecina de Hollywood es gerente de una tienda de piezas para vehículos, pero los $18 la hora que gana, apenas le alcanza para vivir.

Así las cosas, Ramírez está haciendo un sacrificio especial: está vendiendo su adorada colección de muñecas de Betty Boop.

“Me entristece mucho [tener que venderlas”, dijo. Cuando era niña, la cautivó el estilo clásico del personaje.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Es un símbolo sexual femenino. No es hermosa, pero es muy sexy. Nunca pierde vigencia”, afirmó.

En momentos que los ingresos se han estancado en todo el país, y el costo de la vida en el sur de la Florida sigue subiendo, Ramírez es parte de una cantidad cada vez mayor de personas que están vendiendo cualquier cosa que pueden, por la mayor cantidad de dinero posible, a través de aplicaciones móviles.

Hace un decenio, Ramírez quizás hubiera echado mano a sitios como eBay o craigslist para vender su colección, que incluye joyeros, marcos para fotos y globos de nieve relacionados con Betty Boop, pero ahora usa una aplicación que le permite la comunicación directa con los compradores en potencia.

“El comercio electrónico de artículos de segunda mano está creciendo muy rápido en Estados Unidos, y el sur de la Florida es una parte grande de esa tendencia”, dijo Jonathan Lowe, director de Comunicaciones de letgo, una de las aplicaciones.

Alex Wilhelm, editor en jefe de Crunchbase.com, dijo que la cantidad de capital de riesgo que las compañías detrás de estas aplicaciones han recaudado en los últimos años “indica que hay mucho interés en ellas”

“Eso no significa que alguna no perezca en el camino, pero los consumidores parecen estar más dispuestos que nunca a vender sus ropas y otros artículos de uso en los mercados digitales”, dijo Wilhelm en un correo electrónico.

Y una de esas aplicaciones anunció que se va a establecer una presencia física en el mercado de Miami.

OfferUp, que abrió su mercado digital en el sur de la Florida en 2014, ha anunciado que planea abrir una oficina de ingeniería en la ciudad en los próximos meses. Un representante de la compañía dijo que el mercado del sur de la Florida tiene ahora unos 300,000 usuarios, aunque declinó decir cuántas transacciones se han procesado aquí, pero dijo que la cifra es de “millones”.

Ameesh Paleja, jefe de Tecnología de OfferUp, lidera la contratación de personal local para el emprendimiento. En una entrevista, dijo que Miami encaja con el criterio de ser un mercado en alza para ese tipo de aplicaciones, además de tener “mucho talento de ingeniería asombroso”, muchos de ellos bilingües.

“El asunto es dónde podemos aprovechar un mercado laboral que todavía no ha alcanzado su mejor momento”, dijo.

Bulldozers y relojes

OfferUp y letgo han recaudado cientos de millones de dólares en capital de riesgo de inversionistas que tratan de aprovechar la tendencia, que algunos llaman “recomercio”. Las dos empresas siguen siendo privadas, Letgo tiene sedes en Nueva York y Barcelona.

La descarga y uso de las aplicaciones es gratis: ganan dinero vendiendo productos que se promueven en sus plataformas. Y venden de todo: agentes inmobiliarios venden viviendas, y los autos que ofrecen los distribuidores están junto a ofertas de artículos baratos de todo tipo.

Nat Levy, corresponsal de GeekWire.com, dijo que hay espacio suficiente para que las dos aplicaciones existan a la vez, junto con plataformas tradicionales como craigslist e eBay. OfferUp tiene unos 2.7 millones de calificaciones en la tienda Apple, y su base de usuarios es probablemente mucho más que eso, dijo Levy; letgo tiene más de 578,000 calificaciones. Por su parte, eBay tiene unos 182 millones de usuarios activos, agregó, y craigslist tiene aproximadamente 60 millones.

Levy explicó que no sabe cuántos usuarios tiene en este momento Facebook Marketplace, la versión de craigslist del gigante tecnológico, pero observó que Facebook tiene mil millones de usuarios con acceso al servicio.

Pero incluso así, dijo, su app OfferUp parece estar tomando la delantera en el espacio de los teléfonos móviles.

“Todo lo demás es una combinación de escritorio y teléfono móvil”, dijo. “Ellos se ven como los únicos en que el usuario solo necesita un smartphone”.

Cash Thies, un moderador de reddit.com, dijo que letgo y OfferUp tienen mucho en común, igual que los usuarios de Facebook Marketplace y craigslist.

Una gran diferencia: la verificación.

“Las apps son, en lo fundamental, lo mismo, pero OfferUp usar un servicio de verificación llamado TruYou”, dijo. “Usted presenta su nombre, dirección y una copia de la licencia de conducción para probar su identidad, para que comprador haga la transacción con tranquilidad al ver que usted está verificado”.

Algunos, como Patricia Verlino, de 45 años, han hecho las apps parte de su negocio, además de usarlas por razones personales. Verlino vende equipos pesados como bulldozers y generadores en letgo y Facebook Marketplace, aunque dice que ha encontrado más éxito en Facebook Marketplace.

letgo es una de dos aplicaciones móviles que permiten a los habitantes de una zona que necesitan dinero vender prácticamente cualquier cosa. letgo.com

Dentro de todo, OfferUp parece prevalecer. Un usuario local llamado Ramón, de 62 años, tiene a la venta su extensa colección de relojes, además de otros objetos.

“Yo tengo mis hobbies, payasos y relojes, y sencillamente estoy pasando por un mal momento, necesito dinero”, dijo.

Trabajo extra

Si la ola de contrataciones de OfferUp es una buena noticia para el mercado laboral local, la llegada de OfferUp ha sido una noticia mejor aún para la usuaria Colleen Guerrero. Esta madre de dos hijos que vive en Weston, Guerrero, de 36 años, dice que conoció de OfferUp hace tres años buscando una alternativa a Facebook Marketplace.

Desde entonces, dice que ha ganado unos $3,000 desde que empezó a vender en esa plataforma en 2016.

“Todo empezó cuando nuestra casa quedó abarrotada de cosas, exceso de artículos para bebés”, dijo. “Ya no necesitábamos nada de eso.

Con el tiempo, se quedó sin cosas que vender y empezó a buscar en los garage sales.

“Aunque no me crea, he encontrado cosas asombrosas en la basura”, dijo. “Nada manchado ni sucio, sino muebles que me llevaba a casa, las pasaba un poco la mano y los vendía.”

Sus esfuerzos le han ganado una calificación perfecta de 5 estrellas en 73 reseñas. Guerrero no tiene planes de dejar de vender.

“No me gusta tener muchas cosas en la casa”, dijo. “Prefiero un entorno minimalista, de manera que cuando algo no se usa, lo vendo“..

Una mina de oro

Para los aficionados a las zapatillas deportivas, OfferUp es una mina de oro. Muchos de los que venden zapatos a quienes el Miami Herald contactó se negaron a dar declaraciones a manos que compráramos algo primero (el Herald declinó las ofertas).

Un vistazo al sitio en un día de semana reciente mostró a la venta un par de Nike Air Jordan 1 por $250.

Un miércoles reciente, un usuario verificado que se identifica como “Phillip Ducker” en el sitio vendía las zapatillas Nike Air Max Invigor de su hijo por $71.

“Vender zapatillas deportivas se ha convertido en algo como vender barajas de béisbol”, dijo. Se han convertido en artículos para coleccionistas. Muchas veces los compran usados, los reacondicionan y los venden para ganarles dinero.

En el caso de Ducker, el hombre de 38-años que viven en Kendall, su hijo, que calza el número 12, solo había usado las zapatillas unas pocas veces. Ducker ha vendido algunas cosas en el sitio desde mayo pero ya ha ganado $2,000.

“A mi padrastro le gusta almacenar cosas”, dijo. “Así que empecé por sus cosas”.

Dice que también pone cosas a la venta en letgo, pero que en OfferUp hay mucha más actividad.

¿Y craigslist?

“Eso es cosa del pasado”, dijo.

‘Lo más amado’

Para Millye Ramírez, las piezas para vehículos son una especialidad. Se enorgullece de conocer el asunto de cabo a rabo.

Pero la colección de Betty Boop es su pasión. En una entrevista en la pequeña oficina que alquila en una calle lateral llena de autos rotos en Hollywood, mostró una pequeña parte de su colección. Señala que el color dentro de los globos de nieve de Betty Boop ha perdido fuerza, la nieve se ha evaporado, lo que indica que son de hace varios decenios.

Millye Ramírez junto a una caja con parte de su colección de figuras de Betty Boop, en Hollywood, Florida, en una imagen del 11 de septiembre de 2019. Ramírez usa el app móvil OfferUp para vender artículos de uso y ganar dinero adicional. SAM NAVARRO Especial para el Miami Herald

No conoce el valor exacto de la colección, que además de los figurines incluye de todo, desde accesorios para autos hasta loncheras. Pero dijo que ha recibido ofertas desde tan lejos como Hawai.

Las aplicaciones facilitan las ventas, dice. Pero ese no es el asunto. Aunque ha ascendido rápido en su trabajo, vive prácticamente al día. Deshacerse de su colección es dejar ir una parte de ella misma.

“Para salir adelante tenemos que salir de las cosas que más amamos”, afirmó.